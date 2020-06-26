Поглощение Mellanox будет способствовать дальнейшему росту курса акций NVIDIA
Согласно официальным прогнозам NVIDIA, уже в этом полугодии доля выручки на серверном направлении приблизится к 50% совокупных поступлений денежных средств. Этому будет способствовать включение выручки Mellanox в общую отчётность NVIDIA.
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