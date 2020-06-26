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Поглощение Mellanox будет способствовать дальнейшему росту курса акций NVIDIA

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Согласно официальным прогнозам NVIDIA, уже в этом полугодии доля выручки на серверном направлении приблизится к 50% совокупных поступлений денежных средств. Этому будет способствовать включение выручки Mellanox в общую отчётность NVIDIA.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Специалисты Susquehanna убеждены, что приходящаяся на Mellanox часть активов NVIDIA в ближайшие пять лет капитализация будет увеличиваться на десятки процентов в год. В денежном выражении это добавит к капитализации NVIDIA от $20 до $30 млрд за указанный период. Соответственно, это позволяет авторам аналитической записки поднять прогноз по курсу акций NVIDIA с $420 до $450.

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nvidia финансы сети и телекоммуникация mellanox
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