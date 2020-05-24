Квартальный отчёт NVIDIA позволил понять, что 37% выручки компания уже сейчас получает в серверном сегменте, а интеграция бизнеса Mellanox увеличит эту долю почти до 50% уже в этом полугодии. По сравнению с прошлым годом, серверная выручка NVIDIA увеличилась сразу на 80%. По всей видимости, такая динамика воодушевила инвесторов, и после публикации отчётности курс акций NVIDIA вырос на 2,86%, попутно обновив исторический максимум в окрестностях $363,72.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Рост курса не был существенным, поскольку основные ожидания инвесторов были заложены в текущие котировки заранее. NVIDIA сохраняет потенциал и в игровом сегменте, но накануне многие эксперты выразили сомнение в способности данного направления сохранить выручку на текущем уровне во втором полугодии. Сама NVIDIA прогноз на год не делает, что только усиливает неопределённость. Ожидается, что новые игровые видеокарты этой марки будут представлены в сентябре текущего года. В оставшееся до середины июня время NVIDIA примет участие в шести мероприятиях для инвесторов и акционеров, поэтому вопросы о грядущих новинках неизбежно прозвучат из аудитории.