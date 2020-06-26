Процессор Ryzen 5 1600AF является аналогом Ryzen 5 2600 со слегка изменёнными частотами, он выпускается по 12-нм технологии, а потому достаточно популярен в своём ценовом сегменте. Один из участников обсуждения на страницах Reddit на практике выяснил, что в материнской плате MSI MAG B550M Mortar WIFI он чувствует себя превосходно.

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Источник изображения: Reddit, muaytao

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Опасения по поводу обратного могли зародиться на почве данных таблицы совместимости процессоров, которую AMD распространила некоторое время назад. В ней платам на основе набора логики AMD B550 отводится поддержка только процессоров серии Ryzen 3000 без встроенной графики и будущих процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: AMD

Эксперимент участника обсуждения Reddit показал, что производители материнских плат имеют возможность реализовать поддержку предыдущих поколений силами новых изделий на базе чипсета AMD B550. Вопрос в том, сохранится ли эта возможность после будущих обновлений BIOS.