Образцы графики DG1 в лаборатории Intel довольствуются 96 потоковыми процессорами
Ярко-красная бирка на прототипе платы графического ускорителя Intel, использующего дискретный процессор DG1, привлекла внимание представителей ресурса VideoCardz. Они разглядели на ярлыке аннотацию «12х8 ES1», что позволило предположить о наличии у графического чипа DG1 привычных 96 потоковых процессоров.
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