Ярко-красная бирка на прототипе платы графического ускорителя Intel, использующего дискретный процессор DG1, привлекла внимание представителей ресурса VideoCardz. Они разглядели на ярлыке аннотацию «12х8 ES1», что позволило предположить о наличии у графического чипа DG1 привычных 96 потоковых процессоров.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri, VideoCardz

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Именно в такой конфигурации DG1 до этого фигурировал в разного рода базах данных. Получается, что это максимальная конфигурация, которую Intel может предложить на данный момент. С другой стороны, DG1 на рекордную производительность никогда и не претендовал, если только серьёзные меры по его охлаждению, демонстрируемые инженерами Intel, не направлены на постижение границ его возможностей в рамках лабораторного эксперимента.