Семейство графических продуктов Intel Xe предстало на фотографиях — Раджа Кодури дразнит компьютерное сообщество
Похоже, разработка графических продуктов Intel с архитектурой Xe идёт полным ходом: по крайней мере, об этом свидетельствуют фотографии прямиком из лаборатории «синей команды», которыми делится с широкой компьютерной общественностью сам Раджа Кодури (Raja Koduri), руководящий графическим подразделением Intel, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Intel
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рекламаВзглянув на представленную ниже фотографию, можно увидеть, что младший продукт (предположительно, DG1 или DG2), основанный на монолитном кристалле и предназначенный для настольных и мобильных систем, расположился справа вверху, а внизу красуется монструозный графический процессор с четырьмя чипами «на борту» (вероятно, Arctic Sound), который найдёт своё призвание в центрах обработки данных. Слева же «позирует» на камеру промежуточное решение — двухчиповый GPU, предназначенный для дата-центров.
рекламаКроме того, Раджа Кодури продемонстрировал размеры самого большого чипа, который он ласково окрестил BFP (Big Fabolous Package), а также поделился фотографией довольно внушительной системы для его охлаждения.
Помимо этого, на изображениях можно наблюдать тестовый стенд для Intel DG1, а также оценить размеры двухчипового продукта на фоне батарейки.
Источник изображений: VideoCardz
Необходимо заметить, что неожиданная демонстрация графических решений Intel Xe может намекать на их скорое появление перед широкой общественностью, которое могло бы состояться уже через пару месяцев.
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