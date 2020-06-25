Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Семейство графических продуктов Intel Xe предстало на фотографиях — Раджа Кодури дразнит компьютерное сообщество

для раздела Блоги
2
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Похоже, разработка графических продуктов Intel с архитектурой Xe идёт полным ходом: по крайней мере, об этом свидетельствуют фотографии прямиком из лаборатории «синей команды», которыми делится с широкой компьютерной общественностью сам Раджа Кодури (Raja Koduri), руководящий графическим подразделением Intel, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
Стоит напомнить, что согласно ряду «утечек», графические решения Intel получат многочиповую компоновку, а их уровень TDP будет варьироваться от 75 до впечатляющих 500 Вт.

реклама

реклама

Взглянув на представленную ниже фотографию, можно увидеть, что младший продукт (предположительно, DG1 или DG2), основанный на монолитном кристалле и предназначенный для настольных и мобильных систем, расположился справа вверху, а внизу красуется монструозный графический процессор с четырьмя чипами «на борту» (вероятно, Arctic Sound), который найдёт своё призвание в центрах обработки данных. Слева же «позирует» на камеру промежуточное решение — двухчиповый GPU, предназначенный для дата-центров.

реклама

Кроме того, Раджа Кодури продемонстрировал размеры самого большого чипа, который он ласково окрестил BFP (Big Fabolous Package), а также поделился фотографией довольно внушительной системы для его охлаждения.

Помимо этого, на изображениях можно наблюдать тестовый стенд для Intel DG1, а также оценить размеры двухчипового продукта на фоне батарейки.

Источник изображений: VideoCardz

Необходимо заметить, что неожиданная демонстрация графических решений Intel Xe может намекать на их скорое появление перед широкой общественностью, которое могло бы состояться уже через пару месяцев.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel xe
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
10
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
2
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 33
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная глобальная прошивка MIUI 12 стала доступна для трёх флагманов Xiaomi 2019 года
24
Флагманы Huawei 2017 года получили большое обновление EMUI 9.1
4
16 смартфонов Xiaomi получили обновление MIUI 12 от 23 июня 2020 года
5
OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года
5
Xiaomi выпустила свежую версию MIUI 12 для 20 смартфонов
2
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
197
Игровую производительность Windows 7 и Windows 10 сравнили в новом тестировании специалисты портала benchmark.pl
15
Чипы AMD APU Ryzen 5000 "Cezanne" получат ядра Zen 3, 7 нм GPU Vega и поддержку AM4 до 2021 года
6
55” 4K-телевизор LG OLED55C8 подешевел на 63 000 рублей в России с начала продаж
6
Samsung Galaxy S20+ подешевел на 37 000 рублей – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K и 64-Мп телеобъектив
8
Благодаря дорогим подаркам в Epic Games Store наблюдался рекордный рост посещаемости
9
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
41
Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 66% быстрее текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti
30
55” телевизор Samsung 4K Smart QLED TV 2020 потерял в цене 37 000 рублей
4
Цена Xiaomi Redmi Note 9 с NFC впервые упала ниже 10 000 рублей на AliExpress
7
Ещё два смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12
2
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
248
Появилась спецификация NVIDIA RTX 3080 Ti с производительностью до 21 TFLOPs пиковой мощности
20
Google Pixel 4 XL потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж – Snapdragon 855, стоковый Android, 90-Гц дисплей и одна из лучших камер на рынке
+
Microsoft показала новое меню "Пуск" в Windows 10
24

Популярные статьи

Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
36
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
16
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
29
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
2
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
11
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
10

Сейчас обсуждают

smaximaa
10:40
ходили слухи, что 2000 по ИФ брать будут
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
Юра Репченко
10:39
И где же она ваша высокая производительность на ядро? Она давно упёрлась в лимит частоты. В 5 Ггц.
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
D0lph1N
10:39
А сколько тогда стоил P4 EE?
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
egor255
10:38
При таком тесте наверное целерон королем будет,
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
smaximaa
10:37
про 9900кс напомнить?)
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
Юра Репченко
10:37
Нет
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
smaximaa
10:34
UserBenchmark ещё котируется?
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
Twisted Evil
10:32
Back to the old school
Ускорители вычислений Intel Xe получились достаточно крупными в старшей версии
Aigir
10:32
Да-да, это же цифра... попробуй передать LAN 100 MBit по обычному телефонному кабелю. Передаешь 1 либо 0, а получаешь х*й либо й*х. Чем дерьмовее кабель (хреновые провода, хреновая изоляция, некачеств...
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
Rua Mazay
10:31
Юзербенчмарк отстой. Сам когда то ориентировался там и купил ай3 8100 за 13 тысяч)))) даже щас если сравнить 9100 и 9900к второй производительнее 10 20 процентов
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем