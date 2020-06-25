Стоило специалистам по связям с общественностью Intel отвадить Раджу Кодури (Raja Koduri) от публикации легкомысленных отчётов о походе в кафе и кондитерские, как действующий руководитель разработки графических процессоров марки надолго «пропал с радаров». Зато сегодня на его личной странице в Twitter можно обнаружить фотоотчёт о командировке в Калифорнию, где компания разрабатывает дискретные графические процессоры.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Самый крупный из них, едва помещающийся в ладони, способен достигать нескольких петафлопс в ускорении расчётов, если ориентироваться на комментарии Раджи Кодури.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Имеются в лаборатории Intel и графические процессоры поменьше. Унифицированная архитектура Intel Xe будет простираться от сегмента встроенной графики до сегмента суперкомпьютерных вычислений. Некоторые из перспективных процессоров семейства уже тестируются в лаборатории Intel с неизменным водоблоком в качестве элемента системы охлаждения.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Помимо потребительской версии DG1, тестированию подвергается и старший чип, узнаваемый по крупной упаковке. По всей видимости, он несёт условное обозначение Arctic Sound, а под крышкой на одной подложке могут ютиться до четырёх кристаллов.