В наши дни редкий шестиядерный 32-нм процессор может претендовать на обновление рекорда даже в модельном зачёте, но австрийскому энтузиасту TAGG удалось этого добиться, разогнав заповедный Intel Xeon X5680 семейства Westmere-EP до 6311 МГц при помощи жидкого азота. Использовалась материнская плата Asus Rampage III Black Edition на базе набора логики Intel X58.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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На указанной частоте процессор сохранил активность шести ядер и шести потоков, тест SuperPI 1M был пройден за 6,552 секунды. Это лучший результат в модельном зачёте. Более того, это первый случай, когда процессору Xeon X5680 удалось «выехать» из семи секунд.