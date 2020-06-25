Xeon X5680 на частоте 6311 МГц обновил рекорд SuperPI 1M
В наши дни редкий шестиядерный 32-нм процессор может претендовать на обновление рекорда даже в модельном зачёте, но австрийскому энтузиасту TAGG удалось этого добиться, разогнав заповедный Intel Xeon X5680 семейства Westmere-EP до 6311 МГц при помощи жидкого азота. Использовалась материнская плата Asus Rampage III Black Edition на базе набора логики Intel X58.
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