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MediaTek наращивает объёмы заказов в ожидании второго полугодия

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Компанию MediaTek называли одним из главных бенефициаров новых американских санкций против Huawei, которые планомерно вытеснят с конвейера TSMC продукцию дочерней компании HiSilicon. В принципе, даже сама Huawei рассчитывала увеличить долю процессоров MediaTek в составе своих смартфонов, поэтому опубликованная сайтом DigiTimes информация кажется вполне закономерной.

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Источник изображения: DigiTimes

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Источник сообщает, что MediaTek увеличила квоты под выпуск своей продукции на конвейере TSMC и других подрядчиков, задействованных в производственной цепочке. Во втором полугодии компания рассчитывает увеличить объёмы поставок процессоров не только для смартфонов, но и для сетевых устройств, планшетов, телевизоров, промышленных компьютеров, телевизионных приставок и серверного оборудования.

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Yilec
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torrantul
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smaximaa
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"Что за чушь ты пишешь ? Причём здесь Китай?" А кто у нас леса с Сибири вывозит и куда? Посмотри гугл карту на досуге
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