Компанию MediaTek называли одним из главных бенефициаров новых американских санкций против Huawei, которые планомерно вытеснят с конвейера TSMC продукцию дочерней компании HiSilicon. В принципе, даже сама Huawei рассчитывала увеличить долю процессоров MediaTek в составе своих смартфонов, поэтому опубликованная сайтом DigiTimes информация кажется вполне закономерной.

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Источник изображения: DigiTimes

реклама

Источник сообщает, что MediaTek увеличила квоты под выпуск своей продукции на конвейере TSMC и других подрядчиков, задействованных в производственной цепочке. Во втором полугодии компания рассчитывает увеличить объёмы поставок процессоров не только для смартфонов, но и для сетевых устройств, планшетов, телевизоров, промышленных компьютеров, телевизионных приставок и серверного оборудования.