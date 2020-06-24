MediaTek наращивает объёмы заказов в ожидании второго полугодия
Компанию MediaTek называли одним из главных бенефициаров новых американских санкций против Huawei, которые планомерно вытеснят с конвейера TSMC продукцию дочерней компании HiSilicon. В принципе, даже сама Huawei рассчитывала увеличить долю процессоров MediaTek в составе своих смартфонов, поэтому опубликованная сайтом DigiTimes информация кажется вполне закономерной.
рекламаИсточник сообщает, что MediaTek увеличила квоты под выпуск своей продукции на конвейере TSMC и других подрядчиков, задействованных в производственной цепочке. Во втором полугодии компания рассчитывает увеличить объёмы поставок процессоров не только для смартфонов, но и для сетевых устройств, планшетов, телевизоров, промышленных компьютеров, телевизионных приставок и серверного оборудования.
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