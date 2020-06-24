Всё большее количество участников рынка сходится во мнении, что во втором полугодии спрос на ноутбуки либо перестанет расти, либо сократится, поскольку затянувшаяся пандемия уже позволила приобрести аппаратную базе для удалённой работы всем тем, кто в этом нуждался. Рост экономической неопределённости не будет стимулировать потребителей тратиться на ноутбуки и комплектующие во втором полугодии.

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Эксперты Mizuho разделяют эту точку зрения с одной маленькой оговоркой: падение спроса не затронет игровой сегмент, в котором NVIDIA должна будет получить хорошую выручку от реализации во втором полугодии своих новых видеокарт.

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Версия ускорителя вычислений A100 для интерфейса PCI Express 4.0. Источник изображения: NVIDIA

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на недавнем мероприятии NASDAQ тоже многозначительно сообщила о вероятном появлении во втором полугодии неких новых продуктов, хотя основная часть пятидесятиминутного выступления касалась преимущественно серверных решений. По неофициальным данным, игровые видеокарты поколения Ampere могут быть представлены в августе или сентябре этого года.