Игровые новинки помогут NVIDIA выстоять во втором полугодии
Всё большее количество участников рынка сходится во мнении, что во втором полугодии спрос на ноутбуки либо перестанет расти, либо сократится, поскольку затянувшаяся пандемия уже позволила приобрести аппаратную базе для удалённой работы всем тем, кто в этом нуждался. Рост экономической неопределённости не будет стимулировать потребителей тратиться на ноутбуки и комплектующие во втором полугодии.
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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на недавнем мероприятии NASDAQ тоже многозначительно сообщила о вероятном появлении во втором полугодии неких новых продуктов, хотя основная часть пятидесятиминутного выступления касалась преимущественно серверных решений. По неофициальным данным, игровые видеокарты поколения Ampere могут быть представлены в августе или сентябре этого года.
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