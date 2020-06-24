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Графические процессоры NVIDIA GA100 мелькнули в видеоролике

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Вчера NVIDIA и Mercedes-Benz объявили о новом этапе сотрудничества: начиная с 2024 года, все транспортные средства соответствующей марки будут оснащаться компонентами платформы NVIDIA Drive, позволяющими реализовать уровень автономности от второго до четвёртого включительно по классификации SAE. Другими словами, выше будет только пятый уровень, который вообще лишает человека возможности вмешиваться в процесс управления транспортом.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

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Процессоры NVIDIA Orin с архитектурой Ampere упоминаются в качестве основы для бортового оборудования Mercedes-Benz, но очевидно, что для продвинутых версий «автопилота» потребуется задействовать и дискретные графические процессоры NVIDIA. Помимо бортовых систем, последняя из компаний снабдит Mercedes-Benz всей необходимой серверной инфраструктурой. Программное обеспечение машин будет постоянно совершенствоваться. По словам основателя NVIDIA, покупка автомобиля перестанет быть самым волнительным моментом в истории обладания им. Машина будет эволюционировать на протяжении всего срока эксплуатации.

В видеоролике, приложенном к пресс-релизу, на секунду мелькнул поддон с готовыми графическими процессорами NVIDIA GA100 с архитектурой Ampere. До сих пор в официальных материалах они демонстрировались только в составе готовых изделий, поэтому редкие кадры позволяют увидеть, как эти процессоры выглядят без подложки. Конкретная партия процессоров была выпущена TSMC в середине марта текущего года.

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nvidia робототехника ampere ga100
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