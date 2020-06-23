OUKITEL представит недорогие смартфоны WP5 Pro и C19
Китайская компания OUKITEL уже успела в этом году анонсировать свой топовый защищённый смартфон WP7. Сейчас производитель готовит к премьере ещё две новинки. Они называются OUKITEL WP5 Pro и OUKITEL С19, а их презентация состоится в течение ближайших двух недель.
OUKITEL WP5 Pro станет очередным смартфоном, исполненным в защищённом корпусе. Он получит защиту по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810. Модель можно будет ронять на асфальт, погружать по воду и использовать при экстремальных температурах.
Дисплей будет построен на базе 5,5-дюймовой матрицы без выреза, а на лицевой стороне расположится стекло Gorilla Glass пятого поколения. Одной из особенностей смартфона станет аккумуляторная батарея. Её ёмкость составит 8000 мАч. Ожидается, что без подзарядки OUKITEL WP5 Pro смог проработать в течение трёх дней на одном полном заряде.
Сердцем грядущей новинки станет 8-ядерный мобильный процессор Helio A25, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Однокристальная система объединяет ядра Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Вместимость встроенного хранилища будет составлять 64 ГБ.
Основная камера получит три оптических модуля во главе с 13-мегапиксельным. Программной оболочкой OUKITEL WP5 Pro выступит операционная система Android 10. Премьера модели WP5 Pro запланирована на 29 июня 2020 года.
Второй новинкой станет стильный смартфон OUKITEL C19. Он будет представителем бюджетного класса и получит упрощённую операционную систему Android 10 (Go Edition). На лицевой панели будущей новинки расположится 6,49-дюймовая панель формата HD+ с каплевидным вырезом, а сзади – четырёхмодульная основная камера.
Ёмкость встроенной батареи составит 4000 мАч. OUKITEL C19 останется без сканера отпечатков пальцев, а на тыльной панели расположатся три оптических модуля основной камеры и светодиодная вспышка. Покупателям модель будет доступна в фиолетовом, градиентном синем, зелёном и чёрном цветовых исполнения корпуса.
Аппаратная платформа будет построена вокруг мобильного процессора MediaTek MT6737. Модель получит 2 ГБ оперативной памяти, а встроенный флэш-накопитель будет характеризоваться вместимостью 16 ГБ. Анонс намечен на 3 июля 2020 года.
Чтобы не пропустить старт продаж OUKITEL WP5 Pro и OUKITEL C19 вы можете добавить обе модели в корзину на AliExpress. Также компания разыгрывает по пять смартфонов на своём официальном сайте. С условиями конкурса вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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