Продукция NVIDIA в очередной раз стала объектом кулинарной сатиры
Сорок дней прошло с момента появления основы для NVIDIA DGX A100 из духовки на кухне основателя компании, и только сейчас сайт VideoCardz решил поиронизировать на тему амбиций NVIDIA в сфере кулинарного бизнеса. Предполагаемое изображение эталонной видеокарты семейства Ampere стараниями фотохудожников превратилось в многосекционный контейнер для готовых блюд.
рекламаВ этот же коллаж попало и изображение GeForce RTX 2080 Ti с синим пламенем из горелок, расположенных вместо штатных вентиляторов системы охлаждения.
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Вдохнули ли эти изображения новую жизнь в старую шутку, решит суровый и беспристрастный читательский суд. Соответствующая активность ресурса VideoCardz наталкивает на мысль о том, что по основной тематике ему сегодня новостей не хватает.
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