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Продукция NVIDIA в очередной раз стала объектом кулинарной сатиры

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Сорок дней прошло с момента появления основы для NVIDIA DGX A100 из духовки на кухне основателя компании, и только сейчас сайт VideoCardz решил поиронизировать на тему амбиций NVIDIA в сфере кулинарного бизнеса. Предполагаемое изображение эталонной видеокарты семейства Ampere стараниями фотохудожников превратилось в многосекционный контейнер для готовых блюд.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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В этот же коллаж попало и изображение GeForce RTX 2080 Ti с синим пламенем из горелок, расположенных вместо штатных вентиляторов системы охлаждения.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Вдохнули ли эти изображения новую жизнь в старую шутку, решит суровый и беспристрастный читательский суд. Соответствующая активность ресурса VideoCardz наталкивает на мысль о том, что по основной тематике ему сегодня новостей не хватает.

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nvidia видеокарты turing ampere
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SMA
12:24
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zuba666
12:23
Тут пан или пропал. Минусы очевидны. Все игры перестанут работать напрямую. Эмулятор как бы не пили не спасет. Вообще кто бросал вызов х86 провалились. Все без исключения. Эпл может останется инструм...
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