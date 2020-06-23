Аналитическое сообщество быстро отреагировало на новости об отказе Apple от использования процессоров Intel в большинстве новых компьютеров семейства Mac, которые будут выпущены в течение ближайших двух лет. Прямые потери Intel в данном случае будут не так велики – она лишится ежегодной выручки в размере $3-4 млрд. Как отмечают эксперты Raymond James, исключение компонентов Intel из состава Mac повлечёт и потери для AMD.

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Источник изображения: AnandTech

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Компания будет вынуждена найти другое применение примерно пяти миллионам графических процессоров в год. Сейчас AMD предлагает для Apple и особые версии своих графических процессоров, хотя обходится преимущественно стандартными продуктами. Недавно в мобильном сегменте дебютировало дискретное решение AMD Radeon Pro 5600M на базе графического процессора Navi 12 с памятью типа HBM2. Пока это единственный графический процессор с архитектурой RDNA, использующий память данного типа. Переход Apple на собственные компоненты постепенно заставит AMD отказаться от сотрудничества с компанией в сегменте ПК. Зато рабочие станции Apple вряд ли смогут отказаться от дискретной графики AMD в обозримом будущем.