Появление новых процессоров – это всегда возможность обновить статистику разгона в тех категориях, которые от этих самых процессоров сильно зависят. Греческий энтузиаст OGS в серии экспериментов с GeForce GTX 680 действовал по проверенному алгоритму: зрелую видеокарту он объединил в одной системе с процессором Intel Core i9-10900K, который разогнал под жидким азотом до 7.2 ГГц. При частотах видеокарты 1790/7600 МГц это позволило занять первое место в модельном зачёте 3DMark03 с результатом 196 242 балла.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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