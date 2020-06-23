Core i9-10900K помог GeForce GTX 680 обновить рекорды 3DMark
Появление новых процессоров – это всегда возможность обновить статистику разгона в тех категориях, которые от этих самых процессоров сильно зависят. Греческий энтузиаст OGS в серии экспериментов с GeForce GTX 680 действовал по проверенному алгоритму: зрелую видеокарту он объединил в одной системе с процессором Intel Core i9-10900K, который разогнал под жидким азотом до 7.2 ГГц. При частотах видеокарты 1790/7600 МГц это позволило занять первое место в модельном зачёте 3DMark03 с результатом 196 242 балла.
рекламаКстати, центральный процессор на частоте 7.2 ГГц сохранил активность только трёх ядер без Hyper-Threading. Стабильной работы всех десяти ядер удалось добиться только на частоте 6.9 ГГц. Греческий энтузиаст активно использовал новую особенность процессоров Comet Lake-S: при активности десяти ядер количество потоков составило не двадцать, а шестнадцать штук. В тесте 3DMark06 это позволило занять первое место с результатом 68 304 балла. Наконец, в 3DMark05 были получены 87 136 баллов при частоте процессора 7.2 ГГц.
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