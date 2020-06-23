Собственный суперкомпьютер на базе Ampere вывел NVIDIA на седьмую позицию в мире
Обновлённый список TOP 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире принёс ещё одно откровение – на седьмой позиции расположилась система Selene, которую NVIDIA использует для собственных нужд. Собрана она из представленных в мае модулей DGX A100, содержащих по восемь ускорителей вычислений поколения Ampere и по два процессора AMD EPYC 7742 в каждом.
рекламаNVIDIA особенно гордится тем фактом, что собрала этот суперкомпьютер за считанные месяцы вместо привычных для проектов подобного масштаба нескольких лет. Связь между узлами суперкомпьютера обеспечивает интерфейс Mellanox HDR Infiniband.
реклама
Selene демонстрирует умеренное энергопотребление в размере 1344 кВт и пиковую производительность 34 569 терафлопс. NVIDIA обещает, что готова оказать содействие в строительстве аналогичных систем своим клиентам.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила