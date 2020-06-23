Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собственный суперкомпьютер на базе Ampere вывел NVIDIA на седьмую позицию в мире

1
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новый i9 10920 в продаже - смотри цену
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Обновлённый список TOP 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире принёс ещё одно откровение – на седьмой позиции расположилась система Selene, которую NVIDIA использует для собственных нужд. Собрана она из представленных в мае модулей DGX A100, содержащих по восемь ускорителей вычислений поколения Ampere и по два процессора AMD EPYC 7742 в каждом.

анонсы и реклама
Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новейший 10900F в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Источник изображения: NVIDIA

реклама

NVIDIA особенно гордится тем фактом, что собрала этот суперкомпьютер за считанные месяцы вместо привычных для проектов подобного масштаба нескольких лет. Связь между узлами суперкомпьютера обеспечивает интерфейс Mellanox HDR Infiniband.

реклама

Источник изображения: TOP 500

Selene демонстрирует умеренное энергопотребление в размере 1344 кВт и пиковую производительность 34 569 терафлопс. NVIDIA обещает, что готова оказать содействие в строительстве аналогичных систем своим клиентам.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia ampere amd epyc rome суперкомпьютер
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Core i9-10900K помог GeForce GTX 680 обновить рекорды 3DMark
+
Собственный суперкомпьютер на базе Ampere вывел NVIDIA на седьмую позицию в мире
1
Япония возглавила список стран с самыми мощными суперкомпьютерами
2
TSMC будет выпускать 5-нм процессоры для компьютеров Apple Mac
1
О передовых аккумуляторных батареях Илон Маск расскажет в середине сентября
+
Ryzen 3 3300X на частоте 5349 МГц отличился в Geekbench3
+
TSMC увеличивает объёмы производства 7-нм компонентов Qualcomm
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 29
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
19 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
29
Обзор альтернатив термопрокладке
34
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
47
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
27
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
14
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
27
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
71

Сейчас обсуждают

terenty79
08:19
у nvida есть своя личная нейросеть, на которой лучи обкатываются и картинка апскейлтся. а у амд ничего нет. поэтому у амд ни dlss, ни божественных лучей нет и не будет. А будет только очковтерательств...
Собственный суперкомпьютер на базе Ampere вывел NVIDIA на седьмую позицию в мире
Андрей Андронов
08:17
Да в топку эту печку. Щас бы с нуля брать 580эрыкс.............
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Андрей Андронов
08:14
Забавно видеть мачо на 1600 проце 👍 типа синтол за 400 Рублев пашет, а амудэ не менее чем за 3800😲😲
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Yilec
08:14
Умеет эппл оптимизацию затрат представить как "инновацию". Жду сенсационных заявлений эппл-маркетологов о ПЕРВОМ в мире ноутбуке на ARM :)
TSMC будет выпускать 5-нм процессоры для компьютеров Apple Mac
Андрей Андронов
08:07
Он же киборг в будущем, так почему бы он не может пройти как терминатор скозь фонарь 😃
CD Projekt RED рассказала о главной причине переноса релиза игры Cyberpunk 2077 на ноябрь 2020 года
Антон Карпинчик
08:06
А что за реобас такой 3"5? Это модель, или форм-фактор, или что? Вы тут за точность, кажется, орали на весь сайт, так будьте любезны следить и за тем, как и что вы пишете.
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
cupgrn
08:04
Так исправьте это столб , у вас что завтра релиз , еперный театр !? До релиза 3 месяца , они столб не могут исправить , смену дня и ночи , хуанито лучики , хот он же и обещал простоту реализации освещ...
CD Projekt RED рассказала о главной причине переноса релиза игры Cyberpunk 2077 на ноябрь 2020 года
Duron800
07:59
хм, то есть по вашей логике, нужно ставить 10 шт 40мм вентиляторов на 50об , вместо одного 120мм на 600 об? У вас логика хромает)))
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
schkoda
07:55
28335кВт
Япония возглавила список стран с самыми мощными суперкомпьютерами
ShadowTM
07:51
А где же Intel? Вопрос риторический, все знают, где сегодня Intel.
Япония возглавила список стран с самыми мощными суперкомпьютерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем