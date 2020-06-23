Обновлённый список TOP 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире принёс ещё одно откровение – на седьмой позиции расположилась система Selene, которую NVIDIA использует для собственных нужд. Собрана она из представленных в мае модулей DGX A100, содержащих по восемь ускорителей вычислений поколения Ampere и по два процессора AMD EPYC 7742 в каждом.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Источник изображения: NVIDIA

реклама

NVIDIA особенно гордится тем фактом, что собрала этот суперкомпьютер за считанные месяцы вместо привычных для проектов подобного масштаба нескольких лет. Связь между узлами суперкомпьютера обеспечивает интерфейс Mellanox HDR Infiniband.

реклама

Источник изображения: TOP 500

Selene демонстрирует умеренное энергопотребление в размере 1344 кВт и пиковую производительность 34 569 терафлопс. NVIDIA обещает, что готова оказать содействие в строительстве аналогичных систем своим клиентам.