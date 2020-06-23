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Япония возглавила список стран с самыми мощными суперкомпьютерами

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В июньской редакции списка TOP 500 вершину занимает суперкомпьютер Fujitsu Fugaku, использующий 152 тысячи процессоров A64FX собственной разработки с ARM-совместимой архитектурой. Каждый из процессоров содержит 48 ядер, поэтому весь суперкомпьютер может задействовать 7 299 072 ядра – количество не рекордное, но максимальное в первой тройке рейтинга. Процессоры Fujitsu работают на частоте 2.2 ГГц.

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Источник изображения: TOP 500

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Пиковая производительность системы Fugaku достигает 514 терафлопс, что в 2,56 раза выше быстродействия IBM Summit, занимающего вторую позицию. Японский суперкомпьютер занял вершину рейтинга впервые за восемь с лишним лет, но продержаться там долго он не сможет, поскольку США и Китай уже готовят гораздо более производительные системы, которые будут введены в строй в следующем году.

Собственно, и Fugaku на полную мощность заработает только в следующем году, просто его ввод в строй был ускорен необходимостью использования вычислительных мощностей для поиска лекарства от COVID-2019. Кстати, суперкомпьютер Fujitsu потребляет 28 кВт, что делает его самым прожорливым в первой десятке. Следующая система, претендующая на звание самой производительной в мире, будет в следующем году введена в строй в США. В основе суперкомпьютера Frontier будут лежать процессоры AMD EPYC.

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