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TSMC будет выпускать 5-нм процессоры для компьютеров Apple Mac

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Вчера компания Apple огласила эпохальное решение: потребительские ПК этой марки постепенно будут переведены на использование процессоров собственной разработки, а Intel продолжит поставлять свои процессоры лишь для имеющихся моделей. Впрочем, в этом году на платформе Intel новые решения Apple ещё успеют выйти, а первенец на собственном процессоре с архитектурой ARM подоспеет только к концу года.

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Источник изображения: Kod.ru

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Собственные процессоры Apple обеспечат врождённую поддержку приложений, изначально разработанных под iOS. Полный переход на собственные процессоры Apple рассчитывает завершить за пару лет. Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники, выпускать эти процессоры для Apple будет TSMC с использованием 5-нм технологии. По данным IDC, в прошлом году ARM-совместимые процессоры в сегменте ноутбуков занимали не более 0,4% рынка, и новая инициатива Apple должна увеличить эту долю.

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