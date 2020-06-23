Вчера компания Apple огласила эпохальное решение: потребительские ПК этой марки постепенно будут переведены на использование процессоров собственной разработки, а Intel продолжит поставлять свои процессоры лишь для имеющихся моделей. Впрочем, в этом году на платформе Intel новые решения Apple ещё успеют выйти, а первенец на собственном процессоре с архитектурой ARM подоспеет только к концу года.

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Источник изображения: Kod.ru

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