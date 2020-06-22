Отложив годовое собрание акционеров, основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) не стал ограничиваться единственным заявлением на тему переноса корпоративных мероприятий. Как отмечает Reuters, он объявил о переносе Battery Day с мая на середину сентября.

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Источник изображения: Reuters

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Мероприятие с «говорящим названием» должно стать местом раскрытия информации о прогрессе, которого Tesla и её партнёрам удалось достичь в разработке тяговых аккумуляторных батарей нового поколения. Совместно с китайской компанией CATL американский производитель электромобилей надеется создать тяговые аккумуляторы, которые позволят машинам на электротяге проезжать до 1,6 млн км без замены батарей. Их стоимость будет таковой, что позволит Tesla снизить цены на электромобили до уровней, сопоставимых с машинами на ДВС, сохраняя при этом приемлемую прибыльность бизнеса. Именно отсутствие явного прогресса в технологиях хранения электроэнергии мешает развитию рынка электромобилей, но Tesla не собирается уступать конкурентам в этой сфере.