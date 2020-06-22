Ryzen 3 3300X на частоте 5349 МГц отличился в Geekbench3
Китайский энтузиаст Takukou продолжает познавать пределы возможностей процессора AMD Ryzen 3 3300X, который на рынке присутствует относительно недавно. Автор эксперимента не поскупился ни на жидкий азот, ни на достойную материнскую плату – в основу стенда легла Asus ROG Crosshair VIII Impact на базе набора логики AMD X570.
рекламаНа частоте 5349 МГц процессор сохранил активность четырёх ядер и восьми потоков. В тесте Geekbench3 Single Core это позволило ему занять первое и единственное пока место в модельном зачёте с результатом 7021 балл. В одноимённой «многоядерной» дисциплине процессор занял только второе место с результатом 28 676 баллов.
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