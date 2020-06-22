Как отмечает в ежедневной рубрике «бесплатный сыр» издание DigiTimes, компания Qualcomm озадачена проблемами с развитием рынка компонентов сетей связи 5G, которому мешает пандемия, а потому сосредотачивает усилия на удержании позиций в сегменте 4G. В частности, увеличен объём заказов на производство 7-нм продуктов, имеющих отношение к сетям четвёртого поколения.

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Источник изображения: Qualcomm

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Подрядчиком в данном случае выступает TSMC, хотя ранее не раз сообщалось о попытках Samsung привлечь на свою сторону Qualcomm в качестве постоянного клиента. Принято считать, что исключение HiSilicon из числа клиентов TSMC из-за американских санкций позволит прочим клиентам последней из компаний увеличить квоты на выпуск продукции при наличии такой необходимости.

Этот же источник сообщает, что исключение Huawei из числа активных игроков на рынке 5G-смартфонов замедляет снижение цен на профильные компоненты. Во втором полугодии стоимость соответствующих платформ продолжит снижаться, но более медленными темпами.