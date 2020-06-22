Американский энтузиаст SuperO явно участвует в продвижении материнских плат марки Supermicro, поскольку в своём эксперименте он использовал изделие по имени C9Z490-PGW на базе набора логики Intel Z490.

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Источник изображения: HWBot, SuperO

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Инженерный образец процессора Intel Core i9-10900K был при помощи жидкого азота разогнан до 7548 МГц, сохранив при этом активность всех десяти ядер и двадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, SuperO

Вычислительная нагрузка на этой частоте не применялась, результат занял второе место в модельном зачёте. Более высокую позицию занимает запись, сделанная в день анонса процессоров Comet Lake-S в мае. До неё автору свежего эксперимента нужно поднимать частоту на 160 МГц, как минимум.