Core i9-10900K на частоте 7548 МГц сохранил активность всех ядер
Американский энтузиаст SuperO явно участвует в продвижении материнских плат марки Supermicro, поскольку в своём эксперименте он использовал изделие по имени C9Z490-PGW на базе набора логики Intel Z490.
рекламаИнженерный образец процессора Intel Core i9-10900K был при помощи жидкого азота разогнан до 7548 МГц, сохранив при этом активность всех десяти ядер и двадцати потоков.
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Вычислительная нагрузка на этой частоте не применялась, результат занял второе место в модельном зачёте. Более высокую позицию занимает запись, сделанная в день анонса процессоров Comet Lake-S в мае. До неё автору свежего эксперимента нужно поднимать частоту на 160 МГц, как минимум.
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