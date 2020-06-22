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Платы на базе AMD B550 в России: ждём следующего рейса

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В интернет-магазине Регард уже можно приобрести материнские платы на базе долгожданного набора логики AMD B550. Цены начинаются от 10 520 рублей, но могут доходить и до 17 140 рублей. За те же деньги кто-то предпочтёт присмотреться к плате на базе набора логики AMD X570.

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Источник изображения: Регард

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Возможно, ценовой перекос скоро будет устранён, поскольку AMD B550 по статусу должен быть более доступным, чем AMD X570. В августе в продаже должны появиться платы на основе AMD A520, но они не обеспечат поддержки PCI Express 4.0, насколько позволяет судить имеющаяся информация. Зато с поддержкой процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 у всех трёх чипсетов «пятисотой серии» проблем возникать не должно.

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