Активы Kioxia при размещении акций могут быть оценены в $32 млрд
Агентство Reuters сообщает, что представители Toshiba подтвердили намерения руководства избавиться от активов Kioxia – компании, которая занимается производством твердотельной памяти. В её капитале доля Toshiba сейчас составляет 40,2%, но после октябрьского публичного размещения акций японская корпорация намеревается постепенно продать все профильные активы, отдалившись от бизнеса, основу которому положила более тридцати лет назад.
рекламаЯпонские СМИ сообщают, что публичное размещение акций Kioxia должно принести инвесторам около $32 млрд. Бизнес Toshiba Memory в своё время был продан за $18 млрд консорциуму зарубежных инвесторов, но потом японцы вернули себе контроль над 40,2% акций Kioxia. Держатель 15% акций в лице фонда Effissimo Capital Management сейчас пытается ввести в состав совета директоров самой Toshiba своих представителей, но японская сторона этим попыткам пока сопротивляется. Как отмечалось ранее, вырученные от реализации акций Kioxia средства Toshiba должна будет вернуть своим акционерам.
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