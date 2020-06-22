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Активы Kioxia при размещении акций могут быть оценены в $32 млрд

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Агентство Reuters сообщает, что представители Toshiba подтвердили намерения руководства избавиться от активов Kioxia – компании, которая занимается производством твердотельной памяти. В её капитале доля Toshiba сейчас составляет 40,2%, но после октябрьского публичного размещения акций японская корпорация намеревается постепенно продать все профильные активы, отдалившись от бизнеса, основу которому положила более тридцати лет назад.

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Источник изображения: Reuters

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Японские СМИ сообщают, что публичное размещение акций Kioxia должно принести инвесторам около $32 млрд. Бизнес Toshiba Memory в своё время был продан за $18 млрд консорциуму зарубежных инвесторов, но потом японцы вернули себе контроль над 40,2% акций Kioxia. Держатель 15% акций в лице фонда Effissimo Capital Management сейчас пытается ввести в состав совета директоров самой Toshiba своих представителей, но японская сторона этим попыткам пока сопротивляется. Как отмечалось ранее, вырученные от реализации акций Kioxia средства Toshiba должна будет вернуть своим акционерам.

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