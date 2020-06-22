Der8auer доказал бессмысленность снятия крышки с AMD Ryzen Threadripper
Немецкий энтузиаст Der8auer заключительный видеоролик серии про скальпирование процессора Ryzen Threadripper в англоязычном варианте опубликовал вчера. В нём рассказывается о попытках добиться от процессора этой серии стабильной работы под водоблоком при условии прямого контакта подошвы водоблока с кристаллами, расположенными на подложке процессора. В качестве термоинтерфейса используется так называемый «жидкий металл».
рекламаЧтобы исключить перекосы при монтаже, Роман Хартунг (Roman Hartung) использовал термопрокладки толщиной 1 мм, которые нанёс на свободную поверхность подложки процессора по периметру. Две широкие полоски, соседствующие с кристаллами вычислительных ядер, он в окончательном варианте удалил.
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На предыдущем этапе эксперимента с материнской платы была удалена рамка, фиксирующая процессор в разъёме. Она мешала установке водоблока при снятой крышке процессора.
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рекламаНужно было компенсировать изменение монтажных размеров и с точки зрения прижимного усилия. Der8auer решил эту задачу путём изготовления компенсирующих шайб, которые подложил под крепёжные винты водоблока.
Длительные поиски дефектов монтажа привели автора к определённой стабильной конфигурации, но в Cinebench R15 некоторые ядра всё равно достигали температуры, близкой к критической.
По случаю купив испарительную камеру подходящих размеров, Роман решил заменить ею штатную крышку теплораспределителя – на обе стороны испарительной камеры был нанесён так называемый «жидкий металл».
Ситуация с нагревом ядер немного улучшилась, но всё работало «на грани». В этой эпопее Роман решил поставить точку, сделав разумный вывод: крышка теплораспределителя Ryzen Threadripper изначально хорошо справляется со своей работой, и снимать её нет никакого смысла.
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