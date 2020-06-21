Австралийский энтузиаст JJJC своеобразно напомнил о себе на страницах HWBot после почти шестилетнего молчания. Центральный процессор Intel Core i7-10700K он разогнал до 6649 МГц при помощи жидкого азота, что позволило ему занять первое место в модельном зачёте Cinebench R15 с результатом 2947 баллов.

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Источник видео: HWBot, JJJC

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На этой частоте активность сохраняли восемь ядер и шестнадцать потоков. Использовался серийный экземпляр процессора, температура под нагрузкой, если верить иллюстрации, не превышала минус 173 градусов по шкале Цельсия.

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Источник видео: HWBot, JJJC

Среди всех процессоров с восемью ядрами этот результат соответствует лишь 74-му месту, но статистика разгона Core i7-10700K пока не так обширна, что позволяет австралийцу отметиться на первом месте в модельном зачёте.