Ryzen 3 3300X разогнан до 6049 МГц
Китайский энтузиаст Takokou продолжает испытывать потенциал процессора AMD Ryzen 3 3300X в сфере экстремального разгона, вчера ему удалось покорить с его помощью частоту 6049 МГц, используя для охлаждения жидкий азот. Статистика по разгону процессоров этой модели пока не так обширна, но этот результат на данный момент является лучшим среди девяти.
рекламаНа указанной частоте процессор сохранил активность четырёх ядер и четырёх потоков. Технически он способен поддерживать восемь потоков, но половиной из них пришлось пожертвовать ради сохранения стабильности работы в указанном режиме. Все потоки удалось задействовать в тесте Cinebench R15, но частота процессора в данном случае не превысила 5775 МГц. Первое место в модельном зачёте было достигнуто с результатом 1512 баллов.
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