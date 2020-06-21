Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ryzen 3 3300X разогнан до 6049 МГц

+
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейший 10900F в продаже
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Китайский энтузиаст Takokou продолжает испытывать потенциал процессора AMD Ryzen 3 3300X в сфере экстремального разгона, вчера ему удалось покорить с его помощью частоту 6049 МГц, используя для охлаждения жидкий азот. Статистика по разгону процессоров этой модели пока не так обширна, но этот результат на данный момент является лучшим среди девяти.

анонсы и реклама
Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник видео: HWBot, Takukou

реклама

На указанной частоте процессор сохранил активность четырёх ядер и четырёх потоков. Технически он способен поддерживать восемь потоков, но половиной из них пришлось пожертвовать ради сохранения стабильности работы в указанном режиме. Все потоки удалось задействовать в тесте Cinebench R15, но частота процессора в данном случае не превысила 5775 МГц. Первое место в модельном зачёте было достигнуто с результатом 1512 баллов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон cinebench r15 ryzen 3 3300x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ryzen 3 3300X разогнан до 6049 МГц
+
Ryzen Threadripper 3990X попробовал себя в роли цветомузыкальной установки
+
В коде Linux внедрена поддержка графики Intel DG1 и Tiger Lake
+
С октября Toshiba начнёт избавляться от активов, связанных с выпуском памяти
3
В Японии распродаются запасы процессоров Intel семидесятых годов выпуска
25
Apple отвернётся от Intel, потому что та стала утрачивать технологическое лидерство
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 139
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15 июня 2020 34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 vs GTX 1660 Super в 2020 - выбираем видеокарту здесь и сейчас
89
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
53
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 2
10
Computeruniverce - раньше было лучше
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14

Сейчас обсуждают

al_p14
07:05
У админов ресурса закончились бабки и совесть. Начали привлекать сначала дебилов за копейку, а потом и вовсе дали доступ к написанию статей и новостей для всех подряд. Обмазали всё рекламой, чтобы око...
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
Сергей Vorvort
07:04
У Seasonic в последние годы много брака. Я бы SuperFlower Leadex, Leadex 2 брал или EVGA G1.
Computeruniverce - раньше было лучше
al_p14
07:02
Тесты не тесты и игры не игры.
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
Евгений Сенников
07:00
байкал не сможет-мощности не хватит) при попытке слить секретку оплавится нахер )
МВД купило 9 тысяч российских компьютеров «Байкал», производительность которых не соответствует заявленным показателям
Сергей Vorvort
06:58
Аколит АКИТ отписался. )) Кто следил за ценами, акциями, тот без труда подбирал себе выгодные педложения с CU. Учитывая сегодняшний лимит в 200 евро тащить что - то с CU не так выгодно как раньше, но ...
Computeruniverce - раньше было лучше
Игорь Антонов
06:51
Вся выгода ньювег и Амазон это покупка в безналоговых штатах без НДС на внешний рынок. Ну и в США изначально цены пишут без налога ндс. Т.е для конечного потребителя цена будет выше
Computeruniverce - раньше было лучше
Jack Reacher
06:48
Могли бы короче написать- Я ФАНАТЕГ AMD
Цена на видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT опустилась ниже 400 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
hardware
06:47
очень плохо. четверку на половине дропнул но она и то получше будет чем это
Почти три минуты игрового процесса режима карьеры в DiRT 5
Сергей Андреевич
06:47
как опустили таможку ниже 500 эвро так и смысла не стало можете закрывать магаз)))
Computeruniverce - раньше было лучше
coth
06:46
Это Intel?
МВД купило 9 тысяч российских компьютеров «Байкал», производительность которых не соответствует заявленным показателям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем