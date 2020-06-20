По последним данным, ноутбуки на базе 10-нм процессоров Intel Tiger Lake появятся в продаже уже в конце следующего месяца, поэтому тянуть с внедрением поддержки этих процессоров разработчики не имеют возможности. Если опираться на изменения в GitHub, то платформа Linux готова к выходу не только Tiger Lake, но и родственной дискретной графики 12-го поколения.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Цены RX 2070 идут вниз Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: GitHub

реклама

Оба графических решения проходят в Linux под общим определением «платформа DG1». Напомним, что дискретная графика DG1 до конца года появится в составе ноутбуков, соответствующие графические процессоры будут распаиваться непосредственно на материнскую плату ноутбуков. В настольном сегменте они не появятся, хотя в качестве образцов для разработчиков предлагались именно в виде плат расширения для настольных систем.