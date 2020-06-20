Издание Nikkei Asian Review сообщает, что после намеченного на октябрь публичного размещения акций Kioxia компания Toshiba начнёт продавать свой пакет акций этого производителя памяти, который измеряется 40,2% капитала. Более половины вырученных от продажи акций Kioxia средств будет направлено на возврат капитала акционерам Toshiba.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Цены RX 2070 идут вниз Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: Reuters

реклама

Именно акционеры и инвесторы теперь играют главную партию в определении стратегии Toshiba, поскольку корпорация на 70% принадлежит зарубежным юридическим лицам. Им неведомы сантименты по поводу защиты национальных интересов Японии, они руководствуются только рациональными доводами. К числу последних можно отнести наличие у Toshiba чистых убытков, часть которых обусловлена именно деятельностью Kioxia. Рынок памяти слишком волатилен, это напрягает инвесторов, а потому от активов по производству памяти решено планомерно избавиться.

Именно Toshiba в 1987 году изобрела память типа NAND, поэтому прощание с профильным бизнесом дастся ей нелегко. Конечно, она уже продала профильные активы консорциуму зарубежных инвесторов за $18,7 млрд, но с тех пор смогла нарастить долю в капитале Kioxia до 40,2%. Получается, что сделано это было напрасно. После публичного размещения акций Kioxia в октябре свою долю Toshiba будет поэтапно продавать.