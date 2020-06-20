В Японии распродаются запасы процессоров Intel семидесятых годов выпуска
В разгар пандемического лета приятно вернуться к виртуальным турам по японским компьютерным рынкам, которые уже не первое десятилетие предлагает ресурс AKIBA PC Hotline. Местные репортёры отметили, что на бескрайних просторах местных рынков появились процессоры Intel D8088-2 семидесятых годов выпуска, которые не эксплуатировались и предлагаются в новом состоянии.
рекламаЕщё недавно эти процессоры продавались партиями по 20 штук, упакованные в своего рода «линейку» с прозрачным кожухом. Теперь эти «музейные экспонаты» продаются и поштучно, в индивидуальной, но уже современной упаковке.
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Стоимость одного «предмета древности» в Японии достигает 325 рублей.
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рекламаПроцессоры Intel серии D8088-2 выпускались по 3-мкм технологии, работали на частоте 8 ГГц, содержали 29 тысяч транзисторов, оснащались 1 Мбайт кеша, а уровень тепловыделения не превышал 1,75 Вт. Кстати, купить эти процессоры можно и на других площадках, многие из которых осуществляют доставку в Россию, так что D8088-2 нельзя назвать «японским эксклюзивом».
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