В разгар пандемического лета приятно вернуться к виртуальным турам по японским компьютерным рынкам, которые уже не первое десятилетие предлагает ресурс AKIBA PC Hotline. Местные репортёры отметили, что на бескрайних просторах местных рынков появились процессоры Intel D8088-2 семидесятых годов выпуска, которые не эксплуатировались и предлагаются в новом состоянии.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Цены RX 2070 идут вниз Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

реклама

Ещё недавно эти процессоры продавались партиями по 20 штук, упакованные в своего рода «линейку» с прозрачным кожухом. Теперь эти «музейные экспонаты» продаются и поштучно, в индивидуальной, но уже современной упаковке.

реклама

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Стоимость одного «предмета древности» в Японии достигает 325 рублей.

реклама

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

реклама

Процессоры Intel серии D8088-2 выпускались по 3-мкм технологии, работали на частоте 8 ГГц, содержали 29 тысяч транзисторов, оснащались 1 Мбайт кеша, а уровень тепловыделения не превышал 1,75 Вт. Кстати, купить эти процессоры можно и на других площадках, многие из которых осуществляют доставку в Россию, так что D8088-2 нельзя назвать «японским эксклюзивом».