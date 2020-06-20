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Apple отвернётся от Intel, потому что та стала утрачивать технологическое лидерство

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Эстафету обсуждения предстоящего «развода» Apple и Intel в сфере использования процессоров последней у Bloomberg теперь подхватило американское издание The New York Times, которое со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщает, что Apple сделает важное заявление в грядущий понедельник. Компания подтвердит готовность отказаться от использования процессоров Intel для ряда своих персональных компьютеров.

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Источник изображения: The New York Times

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Как и отмечалось ранее, Apple будет снабжать свои ноутбуки процессорами собственной разработки, которые должны опираться на ARM-совместимую архитектуру. В последние годы, как признаётся источник, веру в потенциал Intel для Apple сперва подкосила задержка с переходом на 10-нм технологию, а затем усугубил возникший дефицит процессоров широкого ассортимента.

По данным экспертов Evercore, ежегодно Intel продаёт Apple процессоров на сумму около $3,4 млрд, но в общей выручке первой из компаний это не более пяти процентов. Переход Apple на собственные процессоры будет не моментальным, а потому вероятный материальный ущерб Intel можно смело сократить вдвое. В долгосрочной перспективе отказ Apple от использования процессоров Intel таит более серьёзную угрозу, поскольку он задаст вектор для других клиентов компании. Те из них, кто не решится разрабатывать собственные процессоры, перейдут на изделия конкурентов. AMD в последнее время только укрепляет свой статус достойной альтернативы.

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