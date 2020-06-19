Ещё в середине февраля компания Qualcomm представила 5G-модем Snapdragon X60, который обладает способностью работать как в миллиметровом диапазоне, так и на частотах до 6 ГГц, что делает его достаточно универсальным с точки зрения применения. Особенностью модема должен был стать 5-нм техпроцесс изготовления, но DigiTimes сообщает, что массовое производство Snapdragon X60 компания TSMC развернёт только в этом месяце.

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Источник изображения: GSM Arena

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Одновременно по 5-нм технологии TSMC начнёт выпускать процессор Apple A14 для iPhone нового поколения. Их появление на конвейере неизбежно указывает на готовность Apple выпустить новые смартфоны с поддержкой 5G в текущем году, но о конкретных сроках источник ничего не сообщает. Принято считать, что пандемия внесла коррективы в планы Apple, и семейство iPhone 12 появится на рынке чуть позже, чем планировалось.