Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производство 5-нм компонентов для новых Apple iPhone начнётся в этом месяце

+
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Новейший i9 10900 поступил в Регард
Новейший 10900F в продаже
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Ещё в середине февраля компания Qualcomm представила 5G-модем Snapdragon X60, который обладает способностью работать как в миллиметровом диапазоне, так и на частотах до 6 ГГц, что делает его достаточно универсальным с точки зрения применения. Особенностью модема должен был стать 5-нм техпроцесс изготовления, но DigiTimes сообщает, что массовое производство Snapdragon X60 компания TSMC развернёт только в этом месяце.

анонсы и реклама
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: GSM Arena

реклама

Одновременно по 5-нм технологии TSMC начнёт выпускать процессор Apple A14 для iPhone нового поколения. Их появление на конвейере неизбежно указывает на готовность Apple выпустить новые смартфоны с поддержкой 5G в текущем году, но о конкретных сроках источник ничего не сообщает. Принято считать, что пандемия внесла коррективы в планы Apple, и семейство iPhone 12 появится на рынке чуть позже, чем планировалось.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple литографическое производство полупроводники tsmc iphone 12
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Производство 5-нм компонентов для новых Apple iPhone начнётся в этом месяце
+
Конфликт между странами пока не повлиял на популярность китайских смартфонов в Индии
1
Старший процессор Intel Cooper Lake сохранил 28 ядер
6
TSMC предложит свою версию пространственной компоновки в следующем году
+
TSMC рассчитывает привлечь на американское предприятие квалифицированные кадры
3
Совет директоров Intel приютил бывшего генерального директора HP Inc
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 126
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15 июня 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
126
Из спичек и желудей — что может "дедушка" 6-ядерных Ryzen в современных играх
51
Большой обзор материнских плат на чипсете B550
39
Intel QQBY (Инженерный образец 9900k) в меметичной Asus Maximus VIII Hero
82
Яндекс назвал топ-10 самых популярных видеоигр у российских пользователей за год
27
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
22
Data Scientist - профессия мечты для продвинутого энтузиаста
27
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
22
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 2
2
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
5

Сейчас обсуждают

Игорь Синица
12:48
С фига ли?! Там и по 39 оборзели продавать. Им цена б\у 35 потолок. А те что от 6мес б\у не больше 33 тыс стоить должны
Официальная цена Huawei P30 Pro упала на 30 000 рублей по акции
Игорь Синица
12:47
Дурачок. Политик то использовал? Есть такая цена. Проверял 2 дня назад
Официальная цена Huawei P30 Pro упала на 30 000 рублей по акции
Великий-Дракон Желтый
12:46
куда он с кабель каналами потащился?
Крупный ритейлер снизил цену на PlayStation 4 до 95 евро – толпу собравшихся геймеров пришлось разгонять слезоточивым газом
Евгений Терновой
12:42
Самая большая дыра в безопасности любой компьютерной системы обычно сидит перед монитором
В процессорах AMD Ryzen найдена критическая уязвимость – под угрозой чипы 2016-2019 годов выпуска
Влад Корольков
12:42
Мне интересно 🤔 где ты увидел квадратно-деревянное рисованное говнище?
Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
Sh1rk0
12:40
Alice: Madness Returns, вернут или нет...
До Steam добрались Dead Space 3, Titanfall 2 и ещё три игры от Electronic Arts
omoikane
12:39
Так а где мониторинг используемой памяти хоть примерный, в разных разрешениях.
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
Twisted Evil
12:37
Знатный корпус для пылесоса.
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
Сергей Vorvort
12:33
Avg результат почти один в с моим, правда Hot Spot у него очень горячий при снижении частоты, у меня намного меньше, но я перетяжку крестовины делал.
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
sgs
12:32
Хороший корпус. По поводу черных клепок, это спецально сделано. Тут используется черно-белый дизайн.
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем