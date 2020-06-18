Конфликт между странами пока не повлиял на популярность китайских смартфонов в Индии
На этой неделе обострился территориальный спор между КНР и Индией, на горном участке границы между этими странами произошёл вооружённый конфликт, в результате которого потери понесли обе стороны. Как отмечает Bloomberg, рост антикитайских настроений в индийском обществе пока не сказался на популярности смартфонов китайских марок, представленных на местном рынке.
рекламаДебютировавшая в четверг в Индии модель смартфона OnePlus 8 Pro была распродана за пару минут, поскольку для местных пользователей продукция китайских марок остаётся более привлекательной по сочетанию цены и функциональных возможностей, чем изделия Apple или Samsung. Отказаться от потребления китайских товаров Индия наверняка не сможет, поскольку за минувший фискальный год страна ввезла из КНР товаров на $60 млрд. Представители индийских властей после прецедента на границе призвали снизить зависимость от китайского импорта, а некоторые даже дошли до того, что рекомендовали жителям страны отказаться от блюд китайской кухни.
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