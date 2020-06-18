До официального анонса серверных 14-нм процессоров Intel Cooper Lake на момент подготовки данной новости к публикации оставалось более двух часов, но ресурс VideoCardz со страниц Twitter сообщил, что старшая модель семейства, Intel Xeon Platinum 8380HL, получила не более 28 ядер и поддержку Hyper-Threading.

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Источник изображения: Intel

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Чтобы не смущать неискушённого читателя ранними новостями об отмене анонса Cooper Lake, сразу поясним – эти процессоры выйдут только для систем с количеством процессорных разъёмов от четырёх до восьми штук, а в двухпроцессорных конфигурациях действительно предлагаться не будут. Более того, новое конструктивное исполнение LGA 4189 к концу года приютит процессоры Ice Lake, которые уже смогут обеспечить поддержку PCI Express 4.0.

Процессор Intel Xeon Platinum 8380HL способен работать на частотах от 2.9 до 4.3 ГГц, он получил 38,5 Мбайт кеша и уровень TDP не более 250 Вт. Контроллер памяти способен поддерживать до 4,5 Тбайт памяти типа DDR4-3200 или DDR4-2933, в зависимости от конфигурации модулей. Стоящий на ступень ниже процессор Intel Xeon Platinum 8380H поддерживает не более 1,12 Тбайт памяти, и это различие должно будет активно использоваться производителем для объяснения разницы в цене между двумя моделями процессоров. Прочие детали станут известны после анонса, который состоится сегодня.