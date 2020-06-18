Издание EE Times обобщило те доводы, которые глава совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) привёл в пользу строительства предприятия в штате Аризона. Прежде всего, это близость к клиентам, поскольку TSMC до 60% своей выручки получает именно от американских заказчиков. Во-вторых, компания рассчитывает привлечь на американское предприятие квалифицированный персонал, которого на Тайване при существующих темпах экспансии производства скоро перестанет хватать.

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Источник изображения: EE Times

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Река Колорадо обеспечит предприятие TSMC достаточными объёмами технической воды, а тарифы на электроэнергию в Аризоне не так уж высоки. Затраты на проживание тоже ниже, чем в соседних штатах, поэтому сотрудники будущего предприятия в случае необходимости без колебаний решатся на переезд. Полупроводниковая отрасль в Аризоне развита достаточно хорошо – это четвёртый в стране штат по количеству занятых в данном виде деятельности.

Операционные затраты на обеспечение работы предприятия в Аризоне, по словам Марка Лю, будут не выше, чем, скажем, на Тайване или в Китае. А вот первоначальные вложения в развитие инфраструктуры будут существенными, именно в этой сфере TSMC больше всего рассчитывает на финансовую поддержку американских властей. Если те не создадут специализированный фонд федерального уровня, то TSMC придётся иметь дело исключительно с бюджетом штата Аризона.

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Эксперты Arete Research не исключают, что выгоду от появления в Аризоне предприятия TSMC получит и корпорация Intel. У неё уже есть Fab 42 в Чандлере, но пока TSMC не называет, где будет строить свою фабрику. Если перспективное предприятие Intel по выпуску 7-нм продукции будет возведено рядом с фабрикой TSMC, они смогут пользоваться общей инфраструктурой, сокращая издержки и время производственного цикла. Напомним, что предприятие TSMC должно заняться выпуском 5-нм продукции для американских заказчиков с 2024 года.