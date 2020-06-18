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Платы Asus тоже готовы к выходу настольных процессоров AMD Renoir

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Производители материнских плат неизбежно внедряют поддержку настольных гибридных процессоров Renoir, которые выйдут либо 7 июля, либо 27 июля, в зависимости от источника информации. Компания Asustek Computer, например, элегантно обозначает эти модели как «процессоры Ryzen PRO следующего поколения».

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Источник изображения: Asustek Computer

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Это вполне закономерно, ведь первоначально эти процессоры ориентируются на коммерческий сегмент рынка, а их ассортимент в розничном секторе, по некоторым данным, будет серьёзно ограничен. Восьмиядерных моделей Renoir в исполнении Socket AM4 без суффикса PRO, как ожидается, мы не увидим.

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amd asus материнские платы apu socket am4 renoir ryzen pro
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Сейчас обсуждают

Kolmohorov
10:40
5xxx не для Вас предназначена - юзеры всяких стареньких R7 2ХХ или вообще HD7950 обновившись испытают неподдельный вау-эффект - тут тебе и фэпээсики, и повышенная энергоэффективность, и новые плюшки.
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eightylvl
10:37
Только в реальности всё наоборот: это некстген-игры совершенно не готовы.
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pornbuild
10:37
-Improve DRAM stability Вот это многих тоже должно порадовать, я лично попробую взять таки 3800 при cl15-cl16
Платы Asus тоже готовы к выходу настольных процессоров AMD Renoir
Музыкальная коробка
10:36
А не вариант, что это шарнир как у Асуса, который за счёт экрана поднимает сам корпус над столом? Мне как бы все равно, что там, но думать, что он 5 см в толщину в 2к20 такое себе
Прототип ноутбука с процессором Tiger Lake и графикой Intel Xe на борту справился с Battlefield V при высоких настройках качества
Дункан Маклауд
10:35
Это дальнейшая эволюция веги или уже navi?
Ускоритель AMD Radeon Instinct MI100 выйдет в следующем полугодии
pornbuild
10:32
Надеюсь цены устаканятся до уровня нынешних В450 - такие бешеные ценники я лично могу связать только с недавним дебютом, и ничем больше.
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
SMA
10:32
За счет тензерок в задачах прирост достигается даже в 20 раз больше, а кто то тупо сравнивает теоритическую производительность
Ускоритель AMD Radeon Instinct MI100 выйдет в следующем полугодии
sevik68
10:31
Фото в тизере 15 года в черную пятницу. При чем тут распродажа консолей в 20 году? http://by24.org/2015/11/29/monkey_fightings_during_black_friday/
Крупный ритейлер снизил цену на PlayStation 4 до 95 евро – толпу собравшихся геймеров пришлось разгонять слезоточивым газом
Василий Максимов
10:29
Если Б/У то первая рязань 5 на свежей материнке (B450) и кросс из двух RX570. Двухканальная память 2x8 и БП на 600W. На ссд можно сэкономить (игры все равно на него не влезут), а для системы вполне го...
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pornbuild
10:29
Плюсую, тоже урвал х470 прайм в Новый год за 10 кусков - причем стоял нелегкий выбор между этим х470 и бюджетными х570. Хотя сейчас смотришь на эти цены, и понимаешь что В550 чипсет нифига не бюджетны...
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