Платы Asus тоже готовы к выходу настольных процессоров AMD Renoir
Производители материнских плат неизбежно внедряют поддержку настольных гибридных процессоров Renoir, которые выйдут либо 7 июля, либо 27 июля, в зависимости от источника информации. Компания Asustek Computer, например, элегантно обозначает эти модели как «процессоры Ryzen PRO следующего поколения».
рекламаЭто вполне закономерно, ведь первоначально эти процессоры ориентируются на коммерческий сегмент рынка, а их ассортимент в розничном секторе, по некоторым данным, будет серьёзно ограничен. Восьмиядерных моделей Renoir в исполнении Socket AM4 без суффикса PRO, как ожидается, мы не увидим.
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