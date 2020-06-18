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Видеокарт NVIDIA Turing не хватает на всех желающих

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Специалисты Bank of America утверждают, что AMD и NVIDIA в разной степени выиграют от анонса грядущих поколений игровых видеокарт. В случае с NVIDIA, например, вызванный самоизоляцией подъём спроса на видеокарты уже сейчас создаёт трудности для удовлетворения спроса на самые популярные модели семейства Turing. Всего лишь за месяц их доля в пользовательской базе увеличилась на 21%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если говорить об AMD, то в апреле 57% владельцев видеокарт Radeon довольствовались изделиями предыдущих поколений. Представители архитектуры Navi хоть и обошли по темпам экспансии изделия поколения Vega на аналогичном этапе жизненного цикла, высокой доли занять не успели. Всё изменится с выходом так называемого Big Navi, как считают представители Bank of America – владельцы Radeon массово начнут менять свои устаревшие видеокарты на продукты нового поколения.

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Это еще раз говорит о том, что нефиг слухи распространять. И верить им тем более.
Многообещающая информация о видеокарте AMD Radeon – Big Navi оказалась поддельной – очередной фейк от авторов канала Moore's Law Is Dead
Roditch
08:37
AMD 500-ой серии берут не потому что 5000-ой не хватает, а потому что они значительно дешевле и при этом позволяют играть во многие игры на максималках.
Видеокарт NVIDIA Turing не хватает на всех желающих
Specialized
08:37
собираю комп на ryzen 3700x, хотел взять Asus Prime X570-P а теперь вот задумался, может есть смысл на B550 взять материнку? 0_0
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svoit
08:34
Тогда, когда они будут актуальны, при снижении цен хотя бы в 2 раза.
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Phobos
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Крутой проц, райзенам до такого еще тянуться и тянуться
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Kopcheniy
08:31
У меня была В350 Asus Prime, в тандеме с R5 1600 - полет был нормальный, но долго у меня эта платформа не задержалась, к сожалению. Ну материнки с определенными чипсетами берутся под определенные сем...
AMD открыто упоминает о поддержке Zen 3 платами на базе чипсета A520
Fedor Kenig
08:30
Не говори гоп, пока Pro hi-TECH не выпустит сравнительное видео.
Многообещающая информация о видеокарте AMD Radeon – Big Navi оказалась поддельной – очередной фейк от авторов канала Moore's Law Is Dead
RangerXP
08:30
Где-то есть дефицит? Серьезно? Или это последняя попытка продать старое поколение перед выходом нового.
Видеокарт NVIDIA Turing не хватает на всех желающих
Fedor Kenig
08:28
Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение. Все что нужно знать.
Многообещающая информация о видеокарте AMD Radeon – Big Navi оказалась поддельной – очередной фейк от авторов канала Moore's Law Is Dead
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