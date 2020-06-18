Специалисты Bank of America утверждают, что AMD и NVIDIA в разной степени выиграют от анонса грядущих поколений игровых видеокарт. В случае с NVIDIA, например, вызванный самоизоляцией подъём спроса на видеокарты уже сейчас создаёт трудности для удовлетворения спроса на самые популярные модели семейства Turing. Всего лишь за месяц их доля в пользовательской базе увеличилась на 21%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если говорить об AMD, то в апреле 57% владельцев видеокарт Radeon довольствовались изделиями предыдущих поколений. Представители архитектуры Navi хоть и обошли по темпам экспансии изделия поколения Vega на аналогичном этапе жизненного цикла, высокой доли занять не успели. Всё изменится с выходом так называемого Big Navi, как считают представители Bank of America – владельцы Radeon массово начнут менять свои устаревшие видеокарты на продукты нового поколения.