AMD Ryzen 3 3300X покорил частоту 6029 МГц
Придворные оверклокеры для того и нужны производителям материнских плат, чтобы своими рекордами поднимать интерес к продукции марки. Тайваньский энтузиаст TSAIK в этом смысле тесно связан с компанией MSI, его свежий рекорд не совсем типичен. Во-первых, он использовал процессор Ryzen 3 3300X – не самый старший в семействе, но достаточно «молодой».
рекламаВо-вторых, для разгона процессора была выбрана материнская плата MSI MPG B550 GAMING Carbon WiFi на базе набора логики AMD B550, а не одно из флагманских решений компании.
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Так или иначе, под жидким азотом этот процессор разогнался до 6029 МГц с сохранением активности четырёх ядер и восьми потоков. Это новый рекорд в модельном зачёте Ryzen 3 3300X, причём от предыдущего ближайшего результата он отдалён на 280 МГц, достаточно приличное «расстояние» по меркам экстремального разгона.
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