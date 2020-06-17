Придворные оверклокеры для того и нужны производителям материнских плат, чтобы своими рекордами поднимать интерес к продукции марки. Тайваньский энтузиаст TSAIK в этом смысле тесно связан с компанией MSI, его свежий рекорд не совсем типичен. Во-первых, он использовал процессор Ryzen 3 3300X – не самый старший в семействе, но достаточно «молодой».

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Источник изображения: HWBot, TSAIK

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Во-вторых, для разгона процессора была выбрана материнская плата MSI MPG B550 GAMING Carbon WiFi на базе набора логики AMD B550, а не одно из флагманских решений компании.

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Источник изображения: база валидации результатов CPU-Z

Так или иначе, под жидким азотом этот процессор разогнался до 6029 МГц с сохранением активности четырёх ядер и восьми потоков. Это новый рекорд в модельном зачёте Ryzen 3 3300X, причём от предыдущего ближайшего результата он отдалён на 280 МГц, достаточно приличное «расстояние» по меркам экстремального разгона.