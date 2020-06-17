AMD открыто упоминает о поддержке Zen 3 платами на базе чипсета A520
Вчерашний анонс процессоров семейства Matisse Refresh стал для AMD поводом назвать сроки доступности материнских плат на базе нового чипсета A520. Они появятся в продаже в августе этого года, ведущими производителями уже готовятся более 40 моделей плат на основе данного набора логики.
рекламаНа странице с описанием нюансов совместимости процессоров с материнскими платами AMD уже упоминает чипсет A520, для плат на его основе гарантируется поддержка новых процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3, которые должны выйти до конца текущего года. Вопрос с поддержкой PCI Express 4.0 силами чипсета A520 никак не обсуждается. Скорее всего, в этом отношении владельцам новых материнских плат придётся рассчитывать на возможности центральных процессоров. Платы на основе A520 способны поддерживать процессоры серии Ryzen 3000, а вот их предшественникам они не рады.
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