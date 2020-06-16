Китайская компания Tronsmart воспользовалась распродажей 618 и представила геймерские проводные наушники нового поколения. Модель называется Tronsmart Glary Alpha, а её цена снижена на 50%. Вместе с премьерой нового аксессуара производитель устроил большую распродажу, снизив стоимость хитов 2019 года Onyx Ace и Onyx Free.Tronsmart Glary Alpha – проводные полноразмерные наушники, ориентированы в первую очередь на геймеров. Модель оснащена 50-миллиметровыми HD-излучателями, которые могут обеспечить качественное и детализированное звучание.С технологией шумоподавления вас не будут беспокоить посторонние шумы. Высокому комфорту использования гарнитуры способствует и 360-градусный микрофон, который быстро приводится в удобное положение. Наушники оснащены RGB-подсветкой, для управления которого предусмотрен отдельный переключать. С его же помощью выполняется и регулировка звука.Tronsmart Glary Alpha отличаются уникальной конструкцией, призванной снизить давление на голову, чтобы ничто не отвлекало вас от игрового процесса. Новинка поставляется вместе с адаптером, благодаря которому её можно использовать не только с персональными компьютерами, но и с игровыми консолями, планшетами, смартфонами.В рамках распродажи 618 на AliExpress игровые наушники Tronsmart Glary Alpha предлагаются со скидкой 50%. Их акционная цена составляет 29 долларов. Специальное предложение действует только до 21 июня 2020 года.Tronsmart Onyx Ace были отмечены такими изданиями, как Forbes и Yahoo. Модель оборудована чипом Qualcomm QCC3020 для повышения качества звучания и максимального снижения времени задержки.Наушники оснащены квартетом микрофонов и поддерживают технологии DSP и cVc 8.0, которые улучшают качество звука во время телефонных разговоров. Время автономной работы с учётом кейса составляет 24 часа при среднем уровне громкости. Корпус модели имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IPX5.Стоимость Tronsmart Onyx Ace снижена на распродаже в два раза. Специальная цена наушников составляет менее 29 долларов.Tronsmart Onyx Free – ещё одно решение True Wireless Stereo от китайской компании. Цена наушников на AliExpress снижена почти до 33 долларов.Главной фишкой модели является стерилизация ультрафиолетом. Она активируется автоматически после помещения наушников в зарядный футляр. Корпус имеет защиту по стандарту IPX7, поэтому в аксессуар можно даже мыть под краном.Китайская компания отказалась от управления жестами. Вместо сенсорных панелей в Tronsmart Onyx Free предусмотрена механическая клавиша от Panasonic. Время автономной работы составляет 35 часов с учётом футляра. При этом лишь 5 минут подзарядки в кейсе могут обеспечить 2 часа автономной работы. Модель оснащена чипом Qualcomm QCC3020. Производителем заявлена возможность использования двух наушников по отдельности.