Китайское издание Chain News опубликовало прогнозы аналитиков J.P. Morgan по привлечению TSMC к производству 5-нм продукции различных клиентов на этот и последующий годы. Стоит отметить, что Huawei рассчитывала стать вторым по величине заказчиком TSMC на этом направлении, заняв до четверти всех квот в текущем года, и до трети в следующем. Теперь, после введения санкций США против HiSilicon, на эти квоты могут претендовать другие клиенты, и первое слово будет за Apple, как считают авторы публикации.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: Chain News

реклама

Хотя TSMC и готова будет предложить к четвёртому кварталу этого года продвинутую версию 5-нм технологии для AMD, даже во второй половине следующего года объёмы выпуска серверных 5-нм процессоров EPYC будут очень скромными – около пяти тысяч кремниевых пластин в месяц. С другой стороны, первые проекты 5-нм продуктов AMD получены уже в этом квартале, поэтому говорить об отставании от графика не приходится.

NVIDIA в перечне клиентов TSMC, получающих 5-нм продукцию, вообще пока не значится. Нельзя исключать, что компания не торопится переходить на 5-нм техпроцесс, либо более активное содействие в этом вопросе окажет компания Samsung. Между прочим, корейский подрядчик готов снабжать 5-нм изделиями и Qualcomm. Разумеется, вся эта информация носит неофициальный характер, а потому считать её эталоном представления о планах TSMC не следует.