Производство 5-нм процессоров AMD уже началось
Китайское издание Chain News опубликовало прогнозы аналитиков J.P. Morgan по привлечению TSMC к производству 5-нм продукции различных клиентов на этот и последующий годы. Стоит отметить, что Huawei рассчитывала стать вторым по величине заказчиком TSMC на этом направлении, заняв до четверти всех квот в текущем года, и до трети в следующем. Теперь, после введения санкций США против HiSilicon, на эти квоты могут претендовать другие клиенты, и первое слово будет за Apple, как считают авторы публикации.
рекламаХотя TSMC и готова будет предложить к четвёртому кварталу этого года продвинутую версию 5-нм технологии для AMD, даже во второй половине следующего года объёмы выпуска серверных 5-нм процессоров EPYC будут очень скромными – около пяти тысяч кремниевых пластин в месяц. С другой стороны, первые проекты 5-нм продуктов AMD получены уже в этом квартале, поэтому говорить об отставании от графика не приходится.
NVIDIA в перечне клиентов TSMC, получающих 5-нм продукцию, вообще пока не значится. Нельзя исключать, что компания не торопится переходить на 5-нм техпроцесс, либо более активное содействие в этом вопросе окажет компания Samsung. Между прочим, корейский подрядчик готов снабжать 5-нм изделиями и Qualcomm. Разумеется, вся эта информация носит неофициальный характер, а потому считать её эталоном представления о планах TSMC не следует.
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