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Распродажа OUKITEL WP7: защищённый смартфон подешевел на 150 долларов

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Китайская компания OUKITEL начала продавать свой самый необычный защищённый смартфон. Модель называется OUKITEL WP7. Старт продаж новинки состоялся 12 июня 2020 года, а начиная с сегодняшнего дня и до 21 июня она будет доступна в магазине Banggood со скидкой 150 долларов.



Производитель оценил смартфон в 450 долларов. В течение этой недели его можно будет купить на 33% дешевле, т.е. лишь за 300 долларов.

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Смартфон выделяется наличием тыльной панели специальных контактов, за счёт которых к нему можно прикрепить съёмные модули. С их помощью вы можете превратить девайс в хороший фонарик, который может работать в нескольких режимах, либо же сделать из телефона инструмент для дезинфекции.

Один из сменных модулей используется для дезинфекции ультрафиолетовым излучением. Производителем заявляется эффективность стерилизации 99,99%.



На тыльной стороне OUKITEL WP7, помимо уже упомянутых контактов, также находятся сканер отпечатков пальцев и три модуля основной камеры. Разрешение главного составляет 48 Мп, дополнительного – 8 Мп, а компанию им составляет инфракрасный сенсор для повышения качества снимков в ночное время. С его помощью можно делать фотографии без вспышки.



Модель заключена в корпус с защитой по всем возможным стандартам: MIL-STD-810G, IP68, IP69K. Вычислительным центром устройства выступает 12-нанометровый мобильный чипсет Helio P90, производства MediaTek. Чип работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x, а для хранения личных данных пользователь получает встроенное хранилище вместимостью 128 ГБ. На борту OUKITEL WP7 также нашлось место для модуля NFC с поддержкой бесконтактной оплаты по технологии Google Pay и аккумуляторной батареи ёмкостью 8000 мАч.



В завершение ещё раз напомним, что получить скидку в размере 150 долларов и купить смартфон за 300 долларов можно на торговой площадке Banggood до 21 июня 2020 год. Больше информации об OUKITEL WP7 вы найдёте на официальном сайте компании.

Заказать OUKITEL WP7 со скидкой 33%

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