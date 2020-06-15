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За специалистами HiSilicon уже начали охотиться конкуренты

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Судьба существования целого подразделения Huawei, которое занимается разработкой процессоров, поставлена под вопрос новой волной американских санкций, оставивших HiSilicon без доступа к производственным мощностям большинства подрядчиков. В штате HiSilicon трудятся около 7000 специалистов, и самых ценных из них уже готовы приютить конкуренты Huawei по рынку смартфонов, как отмечает издание DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники.

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Источник изображения: HiSilicon

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В частности, интерес к найму сотрудников HiSilicon проявляют китайские компании Xiaomi и OPPO. Первая уже давно не скрывает своих амбиций наладить выпуск собственных процессоров, но дебютная попытка в 2017 году большого успеха не имела. OPPO пытается выделиться среди конкурентов за счёт собственных процессоров пока только на словах, но настигшие HiSilicon неприятности могут способствовать реализации соответствующих планов.

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xiaomi huawei oppo hisilicon китайские смартфоны
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