Судьба существования целого подразделения Huawei, которое занимается разработкой процессоров, поставлена под вопрос новой волной американских санкций, оставивших HiSilicon без доступа к производственным мощностям большинства подрядчиков. В штате HiSilicon трудятся около 7000 специалистов, и самых ценных из них уже готовы приютить конкуренты Huawei по рынку смартфонов, как отмечает издание DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: HiSilicon

реклама

В частности, интерес к найму сотрудников HiSilicon проявляют китайские компании Xiaomi и OPPO. Первая уже давно не скрывает своих амбиций наладить выпуск собственных процессоров, но дебютная попытка в 2017 году большого успеха не имела. OPPO пытается выделиться среди конкурентов за счёт собственных процессоров пока только на словах, но настигшие HiSilicon неприятности могут способствовать реализации соответствующих планов.