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Источник изображения: AMD

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Как выясняется, в развёрнутом варианте публикации тайваньские источники рассчитывают на быстрое укрепление позиций процессоров AMD в настольном сегменте. Не встречая особого сопротивления от Intel, компания может занять 30% рынка уже по итогам текущего года. Единственное, что сможет противопоставить Intel актуальным и обновляемым процессорам AMD в конце текущего года – это процессоры Rocket Lake-S, которые будут производиться по 14-нм технологии. Ждать выхода 10-нм настольных процессоров Alder Lake-S придётся до конца следующего года.

В этой ситуации немного потеряют даже потребители процессоров AMD. Компания не будет торопиться с выводом на рынок семейства Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3. Вместо первоначально запланированного сентября, эти процессоры могут отложить свой дебют до январской выставки CES 2020. О возможности их перевода на 5-нм технологию данный источник на этот раз говорит уже с изрядной долей сомнения.