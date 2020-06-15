По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Англоязычной публике за доступ к уникальным материалам DigiTimes приходится платить, но некоторые энтузиасты со знанием китайского взяли за традицию оперативно переводить эти публикации для всех тех, кто не готов выкладывать деньги за платную подписку.
рекламаКак выясняется, в развёрнутом варианте публикации тайваньские источники рассчитывают на быстрое укрепление позиций процессоров AMD в настольном сегменте. Не встречая особого сопротивления от Intel, компания может занять 30% рынка уже по итогам текущего года. Единственное, что сможет противопоставить Intel актуальным и обновляемым процессорам AMD в конце текущего года – это процессоры Rocket Lake-S, которые будут производиться по 14-нм технологии. Ждать выхода 10-нм настольных процессоров Alder Lake-S придётся до конца следующего года.
В этой ситуации немного потеряют даже потребители процессоров AMD. Компания не будет торопиться с выводом на рынок семейства Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3. Вместо первоначально запланированного сентября, эти процессоры могут отложить свой дебют до январской выставки CES 2020. О возможности их перевода на 5-нм технологию данный источник на этот раз говорит уже с изрядной долей сомнения.
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