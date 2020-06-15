Недавние комментарии представителей Intel позволяют понять, что компания ничуть не стесняется сотрудничества с TSMC в области выпуска изделий марки Mobileye. Переносить их на собственный конвейер TSMC не видит никакого смысла. Автомобильная отрасль не прочь воспользоваться передовыми литографическими технологиями, если судить по свежей публикации на страницах ресурса DigiTimes.

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Источник изображения: NXP Semiconductors

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Компания NXP Semiconductors, являющаяся одним из крупнейших игроков в сегменте автомобильных электронных компонентов, договорилась с TSMC об использовании наиболее прогрессивной версии 5-нм техпроцесса (N5P) для производства своих изделий нового поколения. TSMC поможет NXP разработать платформу с высокой степенью интеграции для автомобильных решений нового поколения. Данная версия 5-нм техпроцесса обеспечивает повышение быстродействия на 20% и снижает энергопотребление на 40% по сравнению с 7-нм технологией. Первые образцы 5-нм продуктов NXP будут доступны клиентам компании в 2021 году.