TSMC займётся выпуском 5-нм автомобильных компонентов для NXP
Недавние комментарии представителей Intel позволяют понять, что компания ничуть не стесняется сотрудничества с TSMC в области выпуска изделий марки Mobileye. Переносить их на собственный конвейер TSMC не видит никакого смысла. Автомобильная отрасль не прочь воспользоваться передовыми литографическими технологиями, если судить по свежей публикации на страницах ресурса DigiTimes.
рекламаКомпания NXP Semiconductors, являющаяся одним из крупнейших игроков в сегменте автомобильных электронных компонентов, договорилась с TSMC об использовании наиболее прогрессивной версии 5-нм техпроцесса (N5P) для производства своих изделий нового поколения. TSMC поможет NXP разработать платформу с высокой степенью интеграции для автомобильных решений нового поколения. Данная версия 5-нм техпроцесса обеспечивает повышение быстродействия на 20% и снижает энергопотребление на 40% по сравнению с 7-нм технологией. Первые образцы 5-нм продуктов NXP будут доступны клиентам компании в 2021 году.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила