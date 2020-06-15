Материал на страницах японского зеркала EE Times посвящён преимущественно влиянию американских санкций против Huawei на бизнес TSMC, но опубликованная попутно таблица позволяет оценить, в какой степени тайваньский контрактный производитель зависит от заказов различных клиентов. Данные получены специалистами Credit Suisse, а потому не могут считаться официальными. Тем более, что распространённую точку зрения о присутствии HiSilicon на втором месте в рейтинге крупнейших клиентов TSMC авторы прогноза не разделяют.

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Источник изображения: EE Times Japan, Credit Suisse

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Вместо этого они выделили HiSilicon четвёртое место и 8,9% выручки TSMC по итогам текущего года. Зато в прошлом году эта доля превышала 15%, если верить первоисточнику. После введения санкций со стороны США показатель в следующем году неизбежно снизится до 0%. В 2019 году китайская SMIC получила около 19% выручки от HiSilicon, поэтому для этого контрактного производителя американские санкции тоже станут серьёзным ударом по бизнесу.

Одновременно можно выяснить, что AMD имеет шансы увеличить свою долю в выручке TSMC с 7,8 до 9,3%, а вот NVIDIA снизит её с 6,1 до 4,9%. Не иначе, должны оправдаться ожидания по поводу сотрудничества этой компании с Samsung, которая может производить графические процессоры в качестве подрядчика.