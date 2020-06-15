Австралийский оверклокер unityofsaints продолжает эксперименты по разгону зрелого процессора AMD FX-8350 с использованием жидкого азота, но вчера он взялся за другой экземпляр, который с четырьмя активными ядрами покорил частоту 8060 МГц.

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Источник изображения: HWBot, unityofsaints

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Компания EK Water Blocks давно выпускает вентиляторы, но их редко можно встретить на иллюстрациях подобного типа. Отметим, что частота 8060 МГц позволяет австралийцу занять 39-е место в модельном зачёте и 83-е место в мировом рейтинге. Для процессоров AMD FX данного семейства покорение частот свыше 8 ГГц является обыденным делом, если так можно сказать про эксперименты с использованием жидкого азота.

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Источник изображения: база валидации результатов CPU-Z

В SuperPI 1M с результатом 9,5 секунды процессор AMD FX-8350 на частоте 7922 МГц занял пятое место в модельном зачёте.