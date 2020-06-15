AMD FX-8350 покорил частоту 8060 МГц, заняв 83-е место в мировом рейтинге
Австралийский оверклокер unityofsaints продолжает эксперименты по разгону зрелого процессора AMD FX-8350 с использованием жидкого азота, но вчера он взялся за другой экземпляр, который с четырьмя активными ядрами покорил частоту 8060 МГц.
рекламаКомпания EK Water Blocks давно выпускает вентиляторы, но их редко можно встретить на иллюстрациях подобного типа. Отметим, что частота 8060 МГц позволяет австралийцу занять 39-е место в модельном зачёте и 83-е место в мировом рейтинге. Для процессоров AMD FX данного семейства покорение частот свыше 8 ГГц является обыденным делом, если так можно сказать про эксперименты с использованием жидкого азота.
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В SuperPI 1M с результатом 9,5 секунды процессор AMD FX-8350 на частоте 7922 МГц занял пятое место в модельном зачёте.
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