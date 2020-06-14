С каждым днём появляется всё больше свидетельств того, что гибридные процессоры AMD Renoir в исполнении Socket AM4 просочатся за пределы OEM-сегмента. По крайней мере, производители материнских плат не стесняются указывать поддержку Renoir для тех моделей, которые ориентированы на реализацию в рознице. Примером может служить материнская плата ASRock B550 Phantom Gaming 4 на базе нового набора логики B550.

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Источник изображения: NewEgg

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Плата отдельно упоминает режимы работы памяти, реализуемые при использовании процессоров Matisse и Renoir соответственно. По факту, последние могут разгонять память даже лучше своих предшественников без встроенной графики. Эти нюансы можно будет выяснить до конца июля, поскольку новые платы поступят в продажу со дня на день, а гибридные Renoir в настольном варианте появятся до конца следующего месяца.