Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Смартфоны Blackview со скидкой до 160 долларов на распродаже 618

1
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - Gigabyte Gaming
RTX 2080 Ti MSI - цена РУХНУЛА
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Обвал цен на RTX 2080 SUPER

15 июня в Китае стартует ежегодная распродажа 618, являющаяся аналогом «Чёрной пятницы». В ней будет принимать участие и компания Blackview, которая намерена снизить стоимость своих смартфонов на 80-160 долларов. Помимо скидок главный производитель защищённых телефонов выпустит на рынок две новинки: Blackview BV6300 Pro и Blackview A80.



Две упомянутые выше модели уже стали доступны на AliExpress для оформления предварительного заказа. Распродажа 618 продлится до 21 июня нынешнего года. Со всеми предложениями вы сможете ознакомиться на странице промо-кампании.

Blackview BV6300 Pro – защищённый смартфон, который при этом может похвастаться тонким корпусом, что обеспечивает более удобный хват и снижает риск выронить устройство. Но даже если телефон выпадет из рук с адекватной высоты, с ним ничего не случится. Стандарт американской армии MIL-STD-810G обеспечивает устойчивость к падениям на твёрдые поверхности, а IP68 и IP69K означают, что смартфон переживёт падение в воду, если вы его не оставите там на несколько часов.



С аппаратной составляющей у Blackview BV6300 Pro тоже всё неплохо. В его основе лежит мобильный процессор Helio P70 от компании MediaTek, выполненный по 12-нанометровой технологии. В работе однокристальную систему поддерживает оперативная память в объёме 6 ГБ. Вместимость встроенного хранилища составляет 128 ГБ.

Питание смартфону обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4380 мАч. На тыльной стороне установлены четыре модуля, включая главный на базе 16-мегапиксельного сенсора от Samsung и широкоугольный с углом обзора 120 градуса. Камера поддерживает ночной режим и HDR.

Стоимость Blackview BV6300 Pro составляет 290 долларов. На распродаже можно сэкономить 31% от цены и купить защищённых смартфон за 200 долларов.

Вторая новинка, Blackview A80, позиционируется китайской компанией в качестве ультрабюджетного решения для любителей мобильной фотографии. Для это в смартфоне есть четырёхмодульная основная камера, венцом которой выступает 13-мегапиксельный датчик изображения от Sony.



Толщина корпуса в Blackview A80 составляет 8,8 мм. Удобному хвату способствуют покатые грани тыльной панели. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мАч. Дисплей имеет размер 6,21” по диагонали.

Стоимость Blackview A80 составляет 100 долларов. На распродаже с 40% скидкой смартфон можно купить за 60 долларов. Доступна модель в синем, чёрном и красном цветовых решениях.

Помимо двух новинок на распродаже будут предложены и другие умные телефоны китайской компании. О них мы кратко расскажем далее, отметив ключевые конкурентные преимущества.



Blackview BV9900 Pro – флагман компании и самый быстрый в мире защищённый девайс, оборудованный тепловизором. Он получил датчик Sony на 48 Мп, 12-нм SoC MediaTek Helio P90 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и может работать при температуре до -30 градусов.

В течение распродажи модель предлагается со скидкой 24%. Её стоимость снижена с 550 долларов до 418 долларов.



Blackview BV9900 – лучший смартфон в защищённом корпусе с четырёхмодульной основной камерой. Она имеет главный модуль на 48 Мп с матрицей от Sony и широкоугольный с углом обзора 120 градусов. На борту есть чип Helio P90, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На эту модель предусмотрена самая большая скидка – 160 долларов. В рамках распродажи 618 смартфон можно купить лишь за 340 долларов.



Blackview BV9800 Pro – смартфон для путешествий. Он оборудован аккумулятором на 6580 мАч, имеет 48-мегапиксельный датчик изображения от Sony и термальную камеру.

Цена устройства упала на 23% (115 долларов). По скидке модель можно купить за 385 долларов.



Blackview BV9100 – король автономности китайской компании. В нём установлен дисплей FHD+ диагональю 6,3 дюйма с небольшим вырезом, а ёмкость АКБ составила 13 000 мАч. Батарея поддерживает 30-ваттную быструю зарядку.

Цена смартфона упала на 80 долларов (30%). Он предлагается на AliExpress за 189 долларов.



Также стоит выделить Blackview BV9700 Pro. Это смартфон с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Главными фишками которого стали датчик для определения частоты сердечных сокращений и сенсор мониторинга качества воздуха.

Стоимость телефона снижена на 32%. По акции цена составляет 238 долларов.

В завершение ещё раз напомним, что распродажа 618 продлится до 21 июня текущего года.

Распродажа 618: все предложения компании Blackview

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress распродажа распродажа blackview летняя распродажа 2020
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
21
Расписание анонсов Intel, AMD и NVIDIA сбивает партнёров компаний с толку
2
TSMC займётся выпуском 5-нм автомобильных компонентов для NXP
+
Смартфоны Blackview со скидкой до 160 долларов на распродаже 618
1
В следующем году TSMC будет получать от AMD до 9,2% выручки
5
AIDA64 внедряет поддержку версий GeForce GTX 1650 на базе TU116 и TU106
8
На сайте USB-IF обнаружены новые модели гибридных процессоров AMD Athlon и Ryzen
1
AMD FX-8350 покорил частоту 8060 МГц, заняв 83-е место в мировом рейтинге
12
Intel Core i7-10700K разогнался до 6.2 ГГц без применения жидкого азота
40

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 44
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9 июня 2020 30
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 120

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
39
Игровая ретро сборка на Core i7-3770 из новых комплектующих
167
Влияние процессора на игровой fps в разрешении 2560х1440
157
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
50
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege - тест с 6 видеокартами
18
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17
4
Топ-10 игровых приставок за год по версии Яндекс.Маркета
5

Сейчас обсуждают

smaximaa
15:49
вы фсё врете!11
NVIDIA планирует добавить сопроцессор к графическому процессору карт RTX 30xx
Kopcheniy
15:48
Те, кто успели его купить до падения рубля - так вообще везунчики =)
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
Александр Котов
15:44
Ну ты говноед конечно
PlayStation 5 за 39 000 рублей – цена на консоль вновь подтвердилась благодаря анонимному продавцу
Bojack Horseman
15:44
тут же не все так просто. Ты должен не только мать, но и цп купить в указанный период. И только при этих 2-ух условиях получишь эти баксы.
Компания MSI возвращает до $60 при покупке материнских плат B550 с процессорами AMD Ryzen
Kopcheniy
15:44
Ничего путного? За 15к можно взять 1070, а то и 1070Ti, в сравнении с которыми и 1660, и 1660Ti за свою цену идут лесом. А 2060 играет в другой лиге, поскольку за наличие лучей там нехило доплачивать ...
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
Юра Репченко
15:43
Сорта говна.
Топ-10 игровых приставок за год по версии Яндекс.Маркета
Kopcheniy
15:41
Считаем, 80*400 = 32000, прибавляем 6400 (НДС 20%) = 38400, выставили за 40т. Так что нет, не забыл. Теперь то же самое посчитайте по курсу в 70 рублей.
iPhone SE (2020) подешевел на 9000 рублей – самая низкая цена компактного флагмана с начала продаж
Tyconcat
15:41
это не затычка. а видюха уровня 1060
NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce RTX 2050, которая получит низкую цену и трассировку лучей
Юра Репченко
15:41
Экономим 20ку на оверпраснутом старье 9900к с мертвой платфломой берём 3700 и 2080 super.
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
Ahmed
15:40
Пруфы в рекордных прибылях. Довольно проблематично было бы получать за год 72 лядра, если бы амуде душила так, как это себе представляют фанаты.
По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем