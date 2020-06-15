Смартфоны Blackview со скидкой до 160 долларов на распродаже 618
15 июня в Китае стартует ежегодная распродажа 618, являющаяся аналогом «Чёрной пятницы». В ней будет принимать участие и компания Blackview, которая намерена снизить стоимость своих смартфонов на 80-160 долларов. Помимо скидок главный производитель защищённых телефонов выпустит на рынок две новинки: Blackview BV6300 Pro и Blackview A80.
Две упомянутые выше модели уже стали доступны на AliExpress для оформления предварительного заказа. Распродажа 618 продлится до 21 июня нынешнего года. Со всеми предложениями вы сможете ознакомиться на странице промо-кампании.
Blackview BV6300 Pro – защищённый смартфон, который при этом может похвастаться тонким корпусом, что обеспечивает более удобный хват и снижает риск выронить устройство. Но даже если телефон выпадет из рук с адекватной высоты, с ним ничего не случится. Стандарт американской армии MIL-STD-810G обеспечивает устойчивость к падениям на твёрдые поверхности, а IP68 и IP69K означают, что смартфон переживёт падение в воду, если вы его не оставите там на несколько часов.
С аппаратной составляющей у Blackview BV6300 Pro тоже всё неплохо. В его основе лежит мобильный процессор Helio P70 от компании MediaTek, выполненный по 12-нанометровой технологии. В работе однокристальную систему поддерживает оперативная память в объёме 6 ГБ. Вместимость встроенного хранилища составляет 128 ГБ.
Питание смартфону обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4380 мАч. На тыльной стороне установлены четыре модуля, включая главный на базе 16-мегапиксельного сенсора от Samsung и широкоугольный с углом обзора 120 градуса. Камера поддерживает ночной режим и HDR.
Стоимость Blackview BV6300 Pro составляет 290 долларов. На распродаже можно сэкономить 31% от цены и купить защищённых смартфон за 200 долларов.
Вторая новинка, Blackview A80, позиционируется китайской компанией в качестве ультрабюджетного решения для любителей мобильной фотографии. Для это в смартфоне есть четырёхмодульная основная камера, венцом которой выступает 13-мегапиксельный датчик изображения от Sony.
Толщина корпуса в Blackview A80 составляет 8,8 мм. Удобному хвату способствуют покатые грани тыльной панели. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мАч. Дисплей имеет размер 6,21” по диагонали.
Стоимость Blackview A80 составляет 100 долларов. На распродаже с 40% скидкой смартфон можно купить за 60 долларов. Доступна модель в синем, чёрном и красном цветовых решениях.
Помимо двух новинок на распродаже будут предложены и другие умные телефоны китайской компании. О них мы кратко расскажем далее, отметив ключевые конкурентные преимущества.
Blackview BV9900 Pro – флагман компании и самый быстрый в мире защищённый девайс, оборудованный тепловизором. Он получил датчик Sony на 48 Мп, 12-нм SoC MediaTek Helio P90 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и может работать при температуре до -30 градусов.
В течение распродажи модель предлагается со скидкой 24%. Её стоимость снижена с 550 долларов до 418 долларов.
Blackview BV9900 – лучший смартфон в защищённом корпусе с четырёхмодульной основной камерой. Она имеет главный модуль на 48 Мп с матрицей от Sony и широкоугольный с углом обзора 120 градусов. На борту есть чип Helio P90, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
На эту модель предусмотрена самая большая скидка – 160 долларов. В рамках распродажи 618 смартфон можно купить лишь за 340 долларов.
Blackview BV9800 Pro – смартфон для путешествий. Он оборудован аккумулятором на 6580 мАч, имеет 48-мегапиксельный датчик изображения от Sony и термальную камеру.
Цена устройства упала на 23% (115 долларов). По скидке модель можно купить за 385 долларов.
Blackview BV9100 – король автономности китайской компании. В нём установлен дисплей FHD+ диагональю 6,3 дюйма с небольшим вырезом, а ёмкость АКБ составила 13 000 мАч. Батарея поддерживает 30-ваттную быструю зарядку.
Цена смартфона упала на 80 долларов (30%). Он предлагается на AliExpress за 189 долларов.
Также стоит выделить Blackview BV9700 Pro. Это смартфон с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Главными фишками которого стали датчик для определения частоты сердечных сокращений и сенсор мониторинга качества воздуха.
Стоимость телефона снижена на 32%. По акции цена составляет 238 долларов.
В завершение ещё раз напомним, что распродажа 618 продлится до 21 июня текущего года.
Распродажа 618: все предложения компании Blackview
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