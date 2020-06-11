NVIDIA GA104 станет основой для более доступных игровых видеокарт семейства Ampere
Представители немецкого сайта 3DCenter в очередной раз свели в одной таблице все актуальные данные о возможном ассортименте игровых видеокарт NVIDIA с архитектурой Ampere. Помимо недавних откровений Igor’s LAB, в основу таблицы легли комментарии известного знатока Kopite7kimi.
рекламаНа ступень ниже GA102 должен расположиться графический процессор GA104, который будет сочетаться с 8 Гбайт памяти, использующей 256-разрядную шину. Пара видеокарт на его основе, которые заменят GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2060 SUPER, условно названа GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3070.
Ещё более доступными будут видеокарты на основе графического процессора GA106. Предполагается, что они будут оснащаться 6 Гбайт памяти с 192-разрядной шиной. Они получат обозначения вида GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 Ti, заменяя собой GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 соответственно. На низшей ступени иерархии расположится GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107 и 4 Гбайт памяти с 128-разрядной шиной. Она заменит собой GeForce GTX 1650. Все занесённые в таблицу характеристики и обозначения носят ориентировочный характер.
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