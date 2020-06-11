Как сообщает агентство Bloomberg, американские конгрессмены призывают власти страны учредить фонд объёмом не менее $25 млрд, который стимулировал бы строительство и расширение на территории США предприятий по контрактному производству микропроцессорных компонентов.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: Intel

реклама

Из этой суммы до $10 млрд планируется направить непосредственно на поддержку компаний, которые будут строить предприятия и закупать технологическое оборудование, до $15 млрд составят субсидии на разработку и исследования. В последнем случае, правда, приоритет будет отдаваться соискателям, которые будут действовать в интересах национальной безопасности США. Отдельно будут оговариваться разного рода налоговые льготы и преференции. Размер фонда только на первый взгляд кажется существенным: строительство современного предприятия данного профиля может потребовать не менее $15 млрд. Скорее всего, TSMC со своим аризонским проектом в эту программу постарается попасть, если американские власти решат выделить средства.