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США могут сформировать фонд развития национального производства микроэлектроники

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Как сообщает агентство Bloomberg, американские конгрессмены призывают власти страны учредить фонд объёмом не менее $25 млрд, который стимулировал бы строительство и расширение на территории США предприятий по контрактному производству микропроцессорных компонентов.

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Источник изображения: Intel

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Из этой суммы до $10 млрд планируется направить непосредственно на поддержку компаний, которые будут строить предприятия и закупать технологическое оборудование, до $15 млрд составят субсидии на разработку и исследования. В последнем случае, правда, приоритет будет отдаваться соискателям, которые будут действовать в интересах национальной безопасности США. Отдельно будут оговариваться разного рода налоговые льготы и преференции. Размер фонда только на первый взгляд кажется существенным: строительство современного предприятия данного профиля может потребовать не менее $15 млрд. Скорее всего, TSMC со своим аризонским проектом в эту программу постарается попасть, если американские власти решат выделить средства.

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финансы литографическое производство полупроводники
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